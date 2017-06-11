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 Воскресенье, 11 июня 2017
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В Пензе появился новый Почетный гражданин
Сегодня в Пензе
 

Ветерану Великой Отечественной войны, члену Пензенского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталию Георгиевичу Дорошу присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы». Соответствующие атрибуты – знак, ленту и удостоверение – Виталию Георгиевичу лично вручил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

В преддверии Дня России и Дня города, 11 июня, он поздравил ветерана и выразил глубокую признательность за многолетний плодотворный труд, активную гражданскую позицию, большой личный вклад в развитие ветеранского движения и, в целом, города Пензы.

 –  Вы принадлежите к славному поколению творцов Великой Победы, сокрушившему врага, восстановившему разрушенное войной народное хозяйство, заложившему прочный фундамент передовых достижений нашего государства. Занимая ответственный пост, в свою работу вы всегда вкладывали всю душу и энергию, проявляя самые лучшие человеческие качества и неутомимость в благородной общественной деятельности по объединению ветеранов и решению их социальных проблем, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,  – обратился к почетному гражданину города Виктор Кувайцев.

Виталий Георгиевич родился 18 апреля 1920 года в г. Пензе. Трудовой путь начал в 1937 году на заводе им. М.Ф. Фрунзе рабочим. Затем был избран заместителем секретаря комитета комсомола. Участвовал в создании молодежно-комсомольских фронтовых бригад. Удостоен звания «Стахановец военного времени». Участник трудового фронта, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

После окончания Московской центральной комсомольской школы 30 лет работал на комсомольской и профсоюзной работе. 25 лет был председателем Пензенского обкома профсоюза местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Высокое чувство ответственности, внимание и забота о людях способствовали избранию Виталия Дороша в 1996 году председателем Пензенского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. За 16 лет работы (1996-2012 гг.) председателем городского Совета Виталий Георгиевич своим трудом, заботой о нуждах ветеранов завоевал глубокое уважение пензенцев. Удостоен Знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

Он награжден почетным Знаком Всероссийского Совета ветеранов войны и труда и Почетным Знаком Комитета ветеранов войны и военной службы.

Вклад Виталия Георгиевича в трудовые успехи города, области, ветеранское движение отмечен по заслугам – награжден двумя орденами «Знак Почета».

Новость: Администрация города Пензы 11 июня 2017
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