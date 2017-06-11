|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензе появился новый Почетный гражданин
Сегодня в Пензе
|
Ветерану Великой Отечественной войны, члену Пензенского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталию Георгиевичу Дорошу присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы». Соответствующие атрибуты – знак, ленту и удостоверение – Виталию Георгиевичу лично вручил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. В преддверии Дня России и Дня города, 11 июня, он поздравил ветерана и выразил глубокую признательность за многолетний плодотворный труд, активную гражданскую позицию, большой личный вклад в развитие ветеранского движения и, в целом, города Пензы. – Вы принадлежите к славному поколению творцов Великой Победы, сокрушившему врага, восстановившему разрушенное войной народное хозяйство, заложившему прочный фундамент передовых достижений нашего государства. Занимая ответственный пост, в свою работу вы всегда вкладывали всю душу и энергию, проявляя самые лучшие человеческие качества и неутомимость в благородной общественной деятельности по объединению ветеранов и решению их социальных проблем, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, – обратился к почетному гражданину города Виктор Кувайцев. Виталий Георгиевич родился 18 апреля 1920 года в г. Пензе. Трудовой путь начал в 1937 году на заводе им. М.Ф. Фрунзе рабочим. Затем был избран заместителем секретаря комитета комсомола. Участвовал в создании молодежно-комсомольских фронтовых бригад. Удостоен звания «Стахановец военного времени». Участник трудового фронта, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После окончания Московской центральной комсомольской школы 30 лет работал на комсомольской и профсоюзной работе. 25 лет был председателем Пензенского обкома профсоюза местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Высокое чувство ответственности, внимание и забота о людях способствовали избранию Виталия Дороша в 1996 году председателем Пензенского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. За 16 лет работы (1996-2012 гг.) председателем городского Совета Виталий Георгиевич своим трудом, заботой о нуждах ветеранов завоевал глубокое уважение пензенцев. Удостоен Знаком «За заслуги в развитии города Пензы». Он награжден почетным Знаком Всероссийского Совета ветеранов войны и труда и Почетным Знаком Комитета ветеранов войны и военной службы. Вклад Виталия Георгиевича в трудовые успехи города, области, ветеранское движение отмечен по заслугам – награжден двумя орденами «Знак Почета».
Ветерану Великой Отечественной войны, члену Пензенского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталию Георгиевичу Дорошу присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы». Соответствующие атрибуты – знак, ленту и удостоверение – Виталию Георгиевичу лично вручил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
В преддверии Дня России и Дня города, 11 июня, он поздравил ветерана и выразил глубокую признательность за многолетний плодотворный труд, активную гражданскую позицию, большой личный вклад в развитие ветеранского движения и, в целом, города Пензы.
– Вы принадлежите к славному поколению творцов Великой Победы, сокрушившему врага, восстановившему разрушенное войной народное хозяйство, заложившему прочный фундамент передовых достижений нашего государства. Занимая ответственный пост, в свою работу вы всегда вкладывали всю душу и энергию, проявляя самые лучшие человеческие качества и неутомимость в благородной общественной деятельности по объединению ветеранов и решению их социальных проблем, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, – обратился к почетному гражданину города Виктор Кувайцев.
Виталий Георгиевич родился 18 апреля 1920 года в г. Пензе. Трудовой путь начал в 1937 году на заводе им. М.Ф. Фрунзе рабочим. Затем был избран заместителем секретаря комитета комсомола. Участвовал в создании молодежно-комсомольских фронтовых бригад. Удостоен звания «Стахановец военного времени». Участник трудового фронта, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После окончания Московской центральной комсомольской школы 30 лет работал на комсомольской и профсоюзной работе. 25 лет был председателем Пензенского обкома профсоюза местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Высокое чувство ответственности, внимание и забота о людях способствовали избранию Виталия Дороша в 1996 году председателем Пензенского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. За 16 лет работы (1996-2012 гг.) председателем городского Совета Виталий Георгиевич своим трудом, заботой о нуждах ветеранов завоевал глубокое уважение пензенцев. Удостоен Знаком «За заслуги в развитии города Пензы».
Он награжден почетным Знаком Всероссийского Совета ветеранов войны и труда и Почетным Знаком Комитета ветеранов войны и военной службы.
Вклад Виталия Георгиевича в трудовые успехи города, области, ветеранское движение отмечен по заслугам – награжден двумя орденами «Знак Почета».
Новость: Администрация города Пензы 11 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru