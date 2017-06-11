Площадь Юбилейная готова к торжеству

Основной площадкой в День России и День города станет Юбилейная площадь. На 12 июня 2017 года здесь будут сконцентрированы основные творческие силы областного центра.

В воскресенье, 11 июня, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев оценил готовность территории для проведения мероприятий.

В настоящее время специалисты монтируют экраны, затем приступят к обустройству сцены.

По словам директора Центрального парка отдыха и культуры имени В.Г. Белинского Елены Савельевой, для организации тематических площадок зону возле филармонии разграничили с помощью стульев, покрашенных в цвета триколора.

– Уже сегодня мы должны понимать, что все тематические локации разместятся и подключатся к сетям электроснабжения, чтобы к утру 12 июня площадь была полностью готова встречать гостей праздника, – поставил задачу Виктор Кувайцев.

12 июня на Юбилейной площади с 11.00 пройдет торжественный пролог, а также приветствие официальных лиц и вручение знака «Почетный гражданин города Пензы».

С 11.20 – Парад ПАИИ. Выпуск Пензенского Артиллерийского института.

С 13.30 – Концертная программа творческих коллективов области.

15.30 – Парад молодежи и студентов, посвященный Дню России и Дню города.

С 16.30 до 21.00 – Кавер-фестиваль. Пензенцев ждет шестичасовое музыкальное шоу с участием лучших музыкальных коллективов Пензы и гостями из соседних регионов. Никакой фонограммы – только живой звук и музыка на любой вкус.

С 21.00 до 22.00 – молодежный open-air. Завершатся мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России и Дня города, фейерверком, который можно наблюдать здесь же в 22.00.