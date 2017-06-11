Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 11 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Площадь Юбилейная готова к торжеству
Сегодня в Пензе
 

Основной площадкой в День России и День города станет Юбилейная площадь. На 12 июня 2017 года здесь будут сконцентрированы основные творческие силы областного центра. 

В воскресенье, 11 июня, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев оценил готовность территории для проведения мероприятий. 

В настоящее время специалисты монтируют экраны, затем приступят к обустройству сцены.

По словам директора Центрального парка отдыха и культуры имени В.Г. Белинского Елены Савельевой, для организации тематических площадок зону возле филармонии разграничили с помощью стульев, покрашенных в цвета триколора.

– Уже сегодня мы должны понимать, что все тематические локации разместятся и подключатся к сетям электроснабжения, чтобы к утру 12 июня площадь была полностью готова встречать гостей праздника, – поставил задачу Виктор Кувайцев.

12 июня на Юбилейной площади с 11.00  пройдет торжественный пролог, а также  приветствие официальных лиц и вручение знака «Почетный гражданин города Пензы».

С 11.20  – Парад ПАИИ. Выпуск Пензенского Артиллерийского института.

С 13.30 – Концертная программа творческих коллективов области.

15.30 – Парад молодежи и студентов, посвященный Дню России и Дню города.

С 16.30 до 21.00 – Кавер-фестиваль. Пензенцев ждет шестичасовое музыкальное шоу с участием лучших музыкальных коллективов Пензы и гостями из соседних регионов. Никакой фонограммы – только живой звук и музыка на любой вкус.

С 21.00 до 22.00 – молодежный open-air. Завершатся мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России и Дня города, фейерверком, который можно наблюдать здесь же в 22.00

Новость: Администрация города Пензы 11 июня 2017
2017-06-11
В Пензе впервые прошел парад колясок
 Виктор Кувайцев: «Популяризация семейных ценностей – одна из основных задач муниципалитета»
 
2017-06-11
Николай Симонов прокомментировал проект регионального закона о защите интересов дольщиков
 Законопроект в первом чтении принят на 45 сессии Законодательного Собрания Пензенской области
 
2017-06-11
Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник»
 Иван Белозерцев поручил активнее позиционировать пензенскую продукцию военного назначения
 
2017-06-11
Виктор Кувайцев: «В Пензе стало еще одним сквером больше»
 На пересечении улиц Кулакова и Пушкина открылся сквер «45 меридиан»
 
2017-06-11
Площадь Юбилейная готова к торжеству
 Виктор Кувайцев проверил готовность Юбилейной площади к праздничным мероприятиям
 
2017-06-11
В Пензе появился новый Почетный гражданин
 Виктор Кувайцев отметил вклад Виталия Дороша в развитие города
 
2017-06-11
Виктор Кувайцев: «До вечера нужно восстановить подачу воды в Заводском районе»
 При проведении работ по сносу дома № 12 по улице Фрунзе был задет водопровод
 
2017-06-11
Первый день празднования Дня города в парке Белинского
 Мастер-классы, эстафеты и концерт. Чем жителям запомнился этот праздник?
 
2017-06-11
Виктор Кувайцев: «Благоустройство надо восстанавливать своевременно»
 Мэр провел объезд городских территорий
 
2017-06-11
Виктор Кувайцев: «Литературный привал» будет работать каждые выходные»
 «Библиотека под открытым небом» начала свою работу
 
2017-06-11
Виктор Кувайцев встретился с земляками
 Концерт ансамбля фольклорной песни «Звенига»
 
2017-06-11
Пензенская область заняла 21 место
 Пензенская область значительно улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
 
2017-06-11
Футбольное поле должно соответствовать всем необходимым требованиям»
 Виктор Кувайцев проконтролировал ход реконструкции
 
2017-06-11
Александр Москвин участвовал в заседании Федерального экологического совета в Казани
 Год экологии в Российской Федерации
 
2017-06-11
«Безопасные и качественные дороги»
 Виктор Кувайцев проконтролировал работу МУП «Пензадормост»
 

Новости партнеров
 
На сайте: 47ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru