Виктор Кувайцев: «В Пензе стало еще одним сквером больше»

На пересечении улиц Кулакова и Пушкина открылся сквер «45 меридиан»

Пенза обозначила свое географическое расположение в мире. В воскресенье, 11 июня, состоялось торжественное открытие обновленной зеленой зоны на пересечении улиц Кулакова и Пушкина, которая получила символическое название «45 меридиан», обозначающее координаты Пензы.

На официальной церемонии открытия глава администрации города Виктор Кувайцев поблагодарил всех, кто участвовал в разработке проекта и реализовывал эту идею. Отдельную признательность он выразил Пензенскому областному отделению Русского географического общества, представители которого предложили вдохнуть новую жизнь в ранее популярное место отдыха горожан и определили его тематическое направление.

За два месяца усилиями муниципалитета заброшенная территория была реконструирована, установлен арт-объект, символизирующий прохождение здесь 45-го меридиана восточной долготы, связывающего Южный и Северный полюса земного шара.

Были проведены работы по демонтажу незаконно установленного торгового объекта, мощению тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установке ограждения вдоль подпорной стены, замене бордюрного камня по границам сквера. МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» выполнило опиловку и кронирование деревьев, разбивку клумб. МУП «Пензадормост» асфальтирование прилегающих территорий.

– Еще одним сквером в Пензе стало больше. Уверен, что он будет интересен школьникам, студентами, широкой общественности, а также привлечет гостей города, станет его новой достопримечательностью, – отметил Виктор Кувайцев в своем выступлении.

– Нас более полумиллиона. У каждого есть свои желания, своя судьба, но нас объединяет одна цель, ради которой мы здесь. Мы все хотим видеть наш город лучшим, – добавил он. – Много объектов требуют нашего внимания. Понимаем, что за один день, за один год сделать все невозможно. Но на протяжении трех лет, поэтапно проводя работу по развитию комфортной городской среды, по возрождению зеленых зон, мы увидели, что тематически оформленные территории сегодня востребованы всеми поколениями горожан. Это один из критериев, которого мы придерживаемся при возрождении и создании новых скверов. Еще один параметр – общедоступность территории. А главный – желание жителей.

Почетное открытие знака «45 меридиан» подтвердил и Александр Самокутяев, Герой России, летчик-космонавт, почетный председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества, который прислал Почетные свидетельства губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе администрации города Пензы Виктору Кувайцеву.

С 1979 года исследователи делали попытки выяснить информацию про 45-й меридиан. В настоящее время, с применением спутниковой и навигационной системы удалось выяснить, что 45-й меридиан восточной долготы проходит по центру Пензы. В Лондоне, в Гринвич-парке рядом с обсерваторией, стоит символ, обозначающий нулевой (гринвичский) меридиан. И сегодня в городе расположен «русский Гринвич» с разницей в три часа по британскому времени.

