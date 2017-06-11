Губернатор принял участие в открытии Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник» в воскресенье, 11 июня 2017 г.

Соревнования проходят на полигоне Пензенского артиллерийского инженерного института. В конкурсе принимают участие команды всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, нацгвардии и ПАИИ.

Мероприятие проводится в Пензенской области второй год подряд.

Глава региона выразил признательность руководству Министерства обороны РФ за возможность принимать на пензенской земле соревнования такого уровня.

«Хочу поблагодарить Сергея Шойгу за то, что он принял решение провести конкурс для личного состава войск округов именно на базе ПАИИ, потому что здесь создана хорошая материально-техническая база», – уточнил он.

Губернатор подчеркнул, что Президент страны Владимир Путин прилагает серьезные усилия, чтобы повышать оборонную мощь нашего государства.

«Россия развивается, вносится большой вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, в Вооруженные Силы РФ поступают новые образцы техники и вооружения. Подтверждение этому – проведение конкурса «Мастер-оружейник», – сказал глава региона.

«Нет сомнений, что сегодня участники соревнований в полной мере продемонстрируют свое мастерство, а конкурс станет стимулом для повышения уровня подготовки личного состава во всех округах», – подытожил он.

Генерал-лейтенант, начальник ГРАУ Николай Паршин отметил, что «Мастер-оружейник» набирает популярность.

«Список участников соревнований по сравнению с прошлым годом увеличился с семи до 15 команд», – сообщил глава ведомства.

Он добавил, что состязания являются проверкой военнослужащих, в ходе которой им предстоит проявить все знания и навыки.

В программе всеармейского этапа - ремонт артиллерийских орудий, оружейный биатлон (эстафета) по ремонту стрелкового оружия, эстафета ремонтных взводов.

Победитель конкурса будет представлять Вооруженные силы РФ на международном этапе, который пройдет с 30 июля по 12 августа в Китайской Народной Республике.

Перед началом официальной части мероприятия глава региона осмотрел выставку вооружения, где были представлены средства ближнего боя, экипировка современного времени, разработки военного назначения пензенских предприятий.

Особый интерес губернатора вызвал комплекс производства ОАО «Радиозавод».

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«Проводите испытания нового оборудования, оформляйте документацию, представляйте сравнительные характеристики - какими преимуществами обладает данный комплекс по сравнению с другими», - нацелил глава субъекта федерации.