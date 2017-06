Николай Симонов прокомментировал проект регионального закона о защите интересов дольщиков

Законопроект о мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в первом чтении принят на 45 сессии Законодательного Собрания Пензенской области, в пятницу, 9 июня 2017 года. 15 мая текущего года Председателем Правительства РФ было подписано распоряжение о том, чтобы в каждом регионе были разработаны меры по защите прав дольщиков. По словам главы областного кабинета министров Николая Симонова, указанные меры предусматривают законодательные, организационные и финансовые мероприятия. «Мы внимательно изучили ситуацию во всех 14-ти регионах Приволжского федерального округа, в 9-ти из них такие законодательные акты были прияты в период с 2008 по 2012 год. То есть, там проблема существовала давно», - отметил Николай Симонов. «В начале этого года у нас впервые открыт реестр обманутых дольщиков. На сегодня это 14 участников долевого строительства, поэтому возникла необходимость в принятии вышеназванного законопроекта. На основании опыта других регионов сегодня в первом чтении на рассмотрение депутатов мы вынесли проект закона о защите прав дольщиков. Понятно, что над текстом ещё будем работать, подключим депутатский корпус, общественность, союз пензенских строителей. Закон должен быть максимально объективен с тем, чтобы впоследствии мог работать эффективно», - подчеркнул председатель правительства Пензенской области. Проектом закона Пензенской области «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области» предлагается предоставление юридическим лицам в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с целью последующей реализации масштабных инвестиционных проектов, предусматривающих обеспечение жилыми помещениями пострадавших дольщиков. В законе прописаны критерии, которым должны соответствовать инвестиционные проекты: 1) наличие соглашения между пострадавшим участником долевого строительства и застpойщиком, предусматривающего передачу пострадавшему участнику долевого строительства в собственность жилых помещений; 2) общая площадь жилого помещения, предоставляемого пострадавшему участнику долевого строительства, не может быть меньше общей площади жилого помещения, причитавшегося такому участнику по договору участия в долевом строительстве проблемного объекта c застройщиком, нарушившим обязательства по указанному договору. Предоставление жилого помещения c меньшей общей площадью допускается только c согласия пострадавшего участника долевого строительства; 3) срок передачи жилых помещений пострадавшим участникам долевого строительства не должен превышать трех лет co дня заключения договора аренды земельного участка. Соответствующие изменения предложено внести в статью 12 Закона Пензенской области «O регулировании земельных отношений на территории Пензенской области».

Новость: Правительство Пензенской области 11 июня 2017