В Пензе впервые прошел парад колясок

В рамках празднования Дня России и Дня города в Пензе организовали «Парад колясок». 11 июня 2017 года участники красочного шествия прошли по улице Московской до драматического театра.

На театральной площади для детей и их родителей развернулось сказочное действие. Пензенский театр юного зрителя оживил любимые сказки детства. Почетным гостем праздника стал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

– Одна из основных задач органов власти – популяризация семейных ценностей. Такие мероприятия позволяют повышать престиж института семьи, развивать и поддерживать традиции проведения семейного досуга, а также раскрывают творческой потенциал родителей, – поделился впечатлением Виктор Кувайцев.

В этот день всем юным участникам «Парада колясок» от муниципалитета были вручены мягкие игрушки и сладкие подарки.