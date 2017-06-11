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В Пензе впервые прошел парад колясок
Сегодня в Пензе
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В рамках празднования Дня России и Дня города в Пензе организовали «Парад колясок». 11 июня 2017 года участники красочного шествия прошли по улице Московской до драматического театра. На театральной площади для детей и их родителей развернулось сказочное действие. Пензенский театр юного зрителя оживил любимые сказки детства. Почетным гостем праздника стал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. – Одна из основных задач органов власти – популяризация семейных ценностей. Такие мероприятия позволяют повышать престиж института семьи, развивать и поддерживать традиции проведения семейного досуга, а также раскрывают творческой потенциал родителей, – поделился впечатлением Виктор Кувайцев. В этот день всем юным участникам «Парада колясок» от муниципалитета были вручены мягкие игрушки и сладкие подарки.
В рамках празднования Дня России и Дня города в Пензе организовали «Парад колясок». 11 июня 2017 года участники красочного шествия прошли по улице Московской до драматического театра.
На театральной площади для детей и их родителей развернулось сказочное действие. Пензенский театр юного зрителя оживил любимые сказки детства. Почетным гостем праздника стал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
– Одна из основных задач органов власти – популяризация семейных ценностей. Такие мероприятия позволяют повышать престиж института семьи, развивать и поддерживать традиции проведения семейного досуга, а также раскрывают творческой потенциал родителей, – поделился впечатлением Виктор Кувайцев.
В этот день всем юным участникам «Парада колясок» от муниципалитета были вручены мягкие игрушки и сладкие подарки.
Новость: Администрация города Пензы 11 июня 2017
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