|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем России и Днем города
Сегодня в Пензе
|
Дорогие жители и гости города Пензы! Примите самые сердечные и теплые поздравления с Днем России и Днем города! Гордость за свою страну, ее многовековую историю, любовь к малой Родине объединяет в эти праздники настоящих патриотов – каждого, кто верит в Россию и готов приложить все силы для ее процветания! Наш любимый город отмечает 354-ю годовщину со дня основания. Каждый год добавляет Пензе очарования, красоты и уюта. Благодаря трудолюбию, мастерству и таланту пензенцев город динамично развивается, неуклонно двигаясь вперед. Масштабная реконструкция дорог, путепроводов, возрождение скверов и создание новых зеленых зон, благоустройство дворовых и общественных территорий, реализация социально значимых проектов позволяют нам повышать уровень комфорта городской среды. Искренне надеясь на вашу поддержку, мы ставим себе смелые цели, и вместе обязательно добьемся успеха! Дорогие земляки! Благодарю вас за созидательный труд, яркие инициативы и заботу о родном городе. От всей души желаю вам мира и добра, радости и благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, новых побед и достижений! С праздником, Пенза! С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев
Дорогие жители и гости города Пензы!
Примите самые сердечные и теплые поздравления с Днем России и Днем города!
Гордость за свою страну, ее многовековую историю, любовь к малой Родине объединяет в эти праздники настоящих патриотов – каждого, кто верит в Россию и готов приложить все силы для ее процветания!
Наш любимый город отмечает 354-ю годовщину со дня основания. Каждый год добавляет Пензе очарования, красоты и уюта. Благодаря трудолюбию, мастерству и таланту пензенцев город динамично развивается, неуклонно двигаясь вперед.
Масштабная реконструкция дорог, путепроводов, возрождение скверов и создание новых зеленых зон, благоустройство дворовых и общественных территорий, реализация социально значимых проектов позволяют нам повышать уровень комфорта городской среды.
Искренне надеясь на вашу поддержку, мы ставим себе смелые цели, и вместе обязательно добьемся успеха!
Дорогие земляки! Благодарю вас за созидательный труд, яркие инициативы и заботу о родном городе.
От всей души желаю вам мира и добра, радости и благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, новых побед и достижений!
С праздником, Пенза!
С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 12 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru