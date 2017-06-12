Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем России и Днем города

Дорогие жители и гости города Пензы!

Примите самые сердечные и теплые поздравления с Днем России и Днем города!

Гордость за свою страну, ее многовековую историю, любовь к малой Родине объединяет в эти праздники настоящих патриотов – каждого, кто верит в Россию и готов приложить все силы для ее процветания!

Наш любимый город отмечает 354-ю годовщину со дня основания. Каждый год добавляет Пензе очарования, красоты и уюта. Благодаря трудолюбию, мастерству и таланту пензенцев город динамично развивается, неуклонно двигаясь вперед.

Масштабная реконструкция дорог, путепроводов, возрождение скверов и создание новых зеленых зон, благоустройство дворовых и общественных территорий, реализация социально значимых проектов позволяют нам повышать уровень комфорта городской среды.

Искренне надеясь на вашу поддержку, мы ставим себе смелые цели, и вместе обязательно добьемся успеха!

Дорогие земляки! Благодарю вас за созидательный труд, яркие инициативы и заботу о родном городе.

От всей души желаю вам мира и добра, радости и благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, новых побед и достижений!

С праздником, Пенза!

С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев