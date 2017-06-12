Виктор Кувайцев принял участие в открытии Галерее почёта и славы Пензенской области

Торжества в честь Дня России и Дня города продолжились в Пензе 12 июня 2017 года церемонией занесения в Галерею почета и славы Пензенской области трудовых коллективов и лучших по профессии. В торжественной церемонии приняли участие глава администрации города Виктор Кувайцев и его заместители, а также главы районов города Пензы.

Мероприятие открыл губернатор Иван Белозерцев. Он поблагодарил заслуженных граждан за плодотворный труд и преданность избранному делу, за вклад в развитие Пензенской области и страны. По окончании выступления губернатор вручил руководителям и передовикам предприятий свидетельства о занесении в Галерею почета и славы Пензенской области, а также дипломы и переходящие кубки конкурса за звание «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области в 2016 году». За заслуги в формировании и реализации социальной и экономической политики, большой вклад в культуру, искусство, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан Пензенской области в Галерею почета и славы занесено 20 трудовых коллективов и столько же новых имен.