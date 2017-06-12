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Виктор Кувайцев: "Вы куете славу предприятий, а значит Ленинского района и города Пензы в целом"
Сегодня в Пензе
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12 июня 2017 года, в рамках празднования Дня России и Дня города в Пензе на улице Московской прошло торжественная церемония открытия обновленной Доски почета Ленинского района. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. - Права быть на районной Доске Почета удостаиваются немногие. Мы очень рады, что среди вас присутствуют представители разных сфер деятельности, - отметил Виктор Николаевич. - Благодаря вашему таланту, уму и труду ваших рук наш Ленинский район растет и активно развивается, становится красивее. Глава исполнительной власти подчеркнул, что коллективы предприятий, которые занесены на Доску почета, отличаются трудолюбием и стремлением добиться самого высокого результата. - Здесь понимают, что иначе успешно работать не только на российском, но и мировом рынке невозможно. Вы ставите перед собой амбициозные задачи и достигаете их, - добавил Виктор Кувайцев. - Вы, как и ваши предшественники, куете славу предприятий, а значит Ленинского района и города Пензы в целом. Все вы работаете для того, чтобы наш город был процветающим и комфортным для жизни. За это вам низкий поклон, большие слова благодарности. Крепкого здоровья, благополучия вам и новых успехов! На Доску почета заносятся лучшие коллективы предприятий, учреждений, организаций и заслуженных людей, которые внесли весомый вклад в развитие и благоустройство города Пензы. Поздравила награжденных глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина. - Поздравляю всех с Днем России и Днем города. Вы внесли достойный вклад в различные сферы деятельности. Спасибо вам, - отметила Надежда Борисовна. На основании приказа администрации Ленинского района города Пензы от 29 мая 2017 года № 169 «О занесении трудовых коллективов, граждан на Доску Почета Ленинского района г. Пензы» свидетельства о занесении на Доску Почета вручены победителям и призерам районного соревнования среди предприятий промышленности и научно-исследовательских институтов по итогам работы за 2016 год. 1. Открытому акционерному обществу «Научно – производственное предприятие «Химмаш-Старт» (генеральный директор Шелученко Кирилл Владимирович) – победителю районного соревнования среди промышленных предприятий по итогам работы за 2016 год; 2. Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Биокор» (управляющий Чижов Сергей Владимирович) – призеру районного соревнования среди предприятий промышленности по итогам работы за 2016 год; 3. Открытому акционерному обществу «Электромеханика» (генеральный директор Наземнов Андрей Владимирович) – призеру районного соревнования среди промышленных предприятий по итогам работы за 2016 год. 2. За достигнутые успехи в обучении и воспитании, большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, свидетельство вручено: 2.1 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 49 имени 354 Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии» (директор Паюк Алексей Владимирович). 3. За достигнутые показатели в работе и активное участие в общественной жизни района свидетельство получили: 1. Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт физических измерений» (генеральный директор Николаев Андрей Валерьевич); 2. Акционерному обществу «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (генеральный директор Фунтиков Вячеслав Александрович); 3. Закрытому акционерному обществу «Пензенская горэлектросеть» (генеральный директор Рябинин Владимир Викторович); 4. Строительной группе «Рисан» (генеральный директор Лисовол Сергей Юрьевич); 5. Обществу с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «Самко» (исполняющий обязанности генерального директора Самко Валентин Петрович); 6. Предприятию по пошиву детской школьной одежды «АЛЕКС – М г. Пенза» (директор Губина Ира Геннадьевна). Большой вклад в развитие района вносят труженики разных отраслей экономики, образования, культуры, спорта. Свидетельство о занесении на Доску Почета Ленинского района вручили: 1. Александровой Галине Николаевне - заместителю председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района г. Пензы; 2. Архаровой Ирине Васильевне – заместителю главного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра ГБУЗ «Областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова»; 3. Благодеровой Аните Александровне – директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 4. Богацковой Елизавете Вадимовне - спортсмену-инструктору Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «ОСДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой», двукратной чемпионке Европы по художественной гимнастике; 5. Бортуновой Елене Анатольевне – оператору по обеспечению деятельности 8 отделения почтовой связи обособленного структурного подразделения Пензенский почтамт Управления федеральной почтовой связи Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России»; 6. Кудашевой Елене Федоровне – старшему мастеру общества с ограниченной ответственностью «Центральное»; 7. Кучеренко Ирине Васильевне – врачу общей практики поликлиники № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника»; 8. Лисач Светлане Геннадьевне – педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества г. Пензы»; 9. Лукьяновой Елене Анатольевне – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Метромаркет», магазин «Центральный Гастроном»; 10. Мельникову Александру Сергеевичу – заместителю генерального директора по производству открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Химмаш-Старт»; 11. Павловой Ольге Васильевне – ведущему инженеру-технологу технологического отдела открытого акционерного общества «Электромеханика»; 12. Подложеновой Анне Юрьевне – индивидуальному предпринимателю, учредителю сети салонов «Сан-Сити»; 13. Сидоркину Юрию Яковлевичу - заместителю генерального директора – научному директору акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»; 14. Сильновой Кристине Александровне – заведующей городской библиотекой № 2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина МБУ ЦБС; 15. Сущевскому Евгению Васильевичу – дворнику общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Согласие»; 16. Томкину Александру Васильевичу – майору полиции, начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 (по обслуживанию Ленинского района) УМВД России по городу Пензе; 17. Чекушкину Александру Евгеньевичу – председателю производственного кооператива «РАБАТ»; 18. Стаильской Татьяне Николаевне – артистке муниципального автономного учреждения «Центр русской хоровой и вокальной культуры города Пензы», солистке ансамбля «Старгород»
12 июня 2017 года, в рамках празднования Дня России и Дня города в Пензе на улице Московской прошло торжественная церемония открытия обновленной Доски почета Ленинского района.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
- Права быть на районной Доске Почета удостаиваются немногие. Мы очень рады, что среди вас присутствуют представители разных сфер деятельности, - отметил Виктор Николаевич. - Благодаря вашему таланту, уму и труду ваших рук наш Ленинский район растет и активно развивается, становится красивее.
Глава исполнительной власти подчеркнул, что коллективы предприятий, которые занесены на Доску почета, отличаются трудолюбием и стремлением добиться самого высокого результата.
- Здесь понимают, что иначе успешно работать не только на российском, но и мировом рынке невозможно. Вы ставите перед собой амбициозные задачи и достигаете их, - добавил Виктор Кувайцев. - Вы, как и ваши предшественники, куете славу предприятий, а значит Ленинского района и города Пензы в целом. Все вы работаете для того, чтобы наш город был процветающим и комфортным для жизни. За это вам низкий поклон, большие слова благодарности. Крепкого здоровья, благополучия вам и новых успехов!
На Доску почета заносятся лучшие коллективы предприятий, учреждений, организаций и заслуженных людей, которые внесли весомый вклад в развитие и благоустройство города Пензы. Поздравила награжденных глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина.
- Поздравляю всех с Днем России и Днем города. Вы внесли достойный вклад в различные сферы деятельности. Спасибо вам, - отметила Надежда Борисовна.
На основании приказа администрации Ленинского района города Пензы от 29 мая 2017 года № 169 «О занесении трудовых коллективов, граждан на Доску Почета Ленинского района г. Пензы» свидетельства о занесении на Доску Почета вручены победителям и призерам районного соревнования среди предприятий промышленности и научно-исследовательских институтов по итогам работы за 2016 год.
1. Открытому акционерному обществу «Научно – производственное предприятие «Химмаш-Старт» (генеральный директор Шелученко Кирилл Владимирович) – победителю районного соревнования среди промышленных предприятий по итогам работы за 2016 год;
2. Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Биокор» (управляющий Чижов Сергей Владимирович) – призеру районного соревнования среди предприятий промышленности по итогам работы за 2016 год;
3. Открытому акционерному обществу «Электромеханика» (генеральный директор Наземнов Андрей Владимирович) – призеру районного соревнования среди промышленных предприятий по итогам работы за 2016 год.
2. За достигнутые успехи в обучении и воспитании, большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, свидетельство вручено:
2.1 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 49 имени 354 Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии» (директор Паюк Алексей Владимирович).
3. За достигнутые показатели в работе и активное участие в общественной жизни района свидетельство получили:
1. Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт физических измерений» (генеральный директор Николаев Андрей Валерьевич);
2. Акционерному обществу «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (генеральный директор Фунтиков Вячеслав Александрович);
3. Закрытому акционерному обществу «Пензенская горэлектросеть» (генеральный директор Рябинин Владимир Викторович);
4. Строительной группе «Рисан» (генеральный директор Лисовол Сергей Юрьевич);
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «Самко» (исполняющий обязанности генерального директора Самко Валентин Петрович);
6. Предприятию по пошиву детской школьной одежды «АЛЕКС – М г. Пенза» (директор Губина Ира Геннадьевна).
Большой вклад в развитие района вносят труженики разных отраслей экономики, образования, культуры, спорта.
Свидетельство о занесении на Доску Почета Ленинского района вручили:
1. Александровой Галине Николаевне - заместителю председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района г. Пензы;
2. Архаровой Ирине Васильевне – заместителю главного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра ГБУЗ «Областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова»;
3. Благодеровой Аните Александровне – директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»;
4. Богацковой Елизавете Вадимовне - спортсмену-инструктору Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «ОСДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой», двукратной чемпионке Европы по художественной гимнастике;
5. Бортуновой Елене Анатольевне – оператору по обеспечению деятельности 8 отделения почтовой связи обособленного структурного подразделения Пензенский почтамт Управления федеральной почтовой связи Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России»;
6. Кудашевой Елене Федоровне – старшему мастеру общества с ограниченной ответственностью «Центральное»;
7. Кучеренко Ирине Васильевне – врачу общей практики поликлиники № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
8. Лисач Светлане Геннадьевне – педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества г. Пензы»;
9. Лукьяновой Елене Анатольевне – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Метромаркет», магазин «Центральный Гастроном»;
10. Мельникову Александру Сергеевичу – заместителю генерального директора по производству открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Химмаш-Старт»;
11. Павловой Ольге Васильевне – ведущему инженеру-технологу технологического отдела открытого акционерного общества «Электромеханика»;
12. Подложеновой Анне Юрьевне – индивидуальному предпринимателю, учредителю сети салонов «Сан-Сити»;
13. Сидоркину Юрию Яковлевичу - заместителю генерального директора – научному директору акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»;
14. Сильновой Кристине Александровне – заведующей городской библиотекой № 2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина МБУ ЦБС;
15. Сущевскому Евгению Васильевичу – дворнику общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Согласие»;
16. Томкину Александру Васильевичу – майору полиции, начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 (по обслуживанию Ленинского района) УМВД России по городу Пензе;
17. Чекушкину Александру Евгеньевичу – председателю производственного кооператива «РАБАТ»;
18. Стаильской Татьяне Николаевне – артистке муниципального автономного учреждения «Центр русской хоровой и вокальной культуры города Пензы», солистке ансамбля «Старгород»
Новость: Администрация города Пензы 12 июня 2017
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