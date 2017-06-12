Виктор Кувайцев: "Вы куете славу предприятий, а значит Ленинского района и города Пензы в целом"

12 июня 2017 года, в рамках празднования Дня России и Дня города в Пензе на улице Московской прошло торжественная церемония открытия обновленной Доски почета Ленинского района.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

- Права быть на районной Доске Почета удостаиваются немногие. Мы очень рады, что среди вас присутствуют представители разных сфер деятельности, - отметил Виктор Николаевич. - Благодаря вашему таланту, уму и труду ваших рук наш Ленинский район растет и активно развивается, становится красивее.

Глава исполнительной власти подчеркнул, что коллективы предприятий, которые занесены на Доску почета, отличаются трудолюбием и стремлением добиться самого высокого результата.

- Здесь понимают, что иначе успешно работать не только на российском, но и мировом рынке невозможно. Вы ставите перед собой амбициозные задачи и достигаете их, - добавил Виктор Кувайцев. - Вы, как и ваши предшественники, куете славу предприятий, а значит Ленинского района и города Пензы в целом. Все вы работаете для того, чтобы наш город был процветающим и комфортным для жизни. За это вам низкий поклон, большие слова благодарности. Крепкого здоровья, благополучия вам и новых успехов!

На Доску почета заносятся лучшие коллективы предприятий, учреждений, организаций и заслуженных людей, которые внесли весомый вклад в развитие и благоустройство города Пензы. Поздравила награжденных глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина.

- Поздравляю всех с Днем России и Днем города. Вы внесли достойный вклад в различные сферы деятельности. Спасибо вам, - отметила Надежда Борисовна.

На основании приказа администрации Ленинского района города Пензы от 29 мая 2017 года № 169 «О занесении трудовых коллективов, граждан на Доску Почета Ленинского района г. Пензы» свидетельства о занесении на Доску Почета вручены победителям и призерам районного соревнования среди предприятий промышленности и научно-исследовательских институтов по итогам работы за 2016 год.

1. Открытому акционерному обществу «Научно – производственное предприятие «Химмаш-Старт» (генеральный директор Шелученко Кирилл Владимирович) – победителю районного соревнования среди промышленных предприятий по итогам работы за 2016 год;

2. Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Биокор» (управляющий Чижов Сергей Владимирович) – призеру районного соревнования среди предприятий промышленности по итогам работы за 2016 год;

3. Открытому акционерному обществу «Электромеханика» (генеральный директор Наземнов Андрей Владимирович) – призеру районного соревнования среди промышленных предприятий по итогам работы за 2016 год.

2. За достигнутые успехи в обучении и воспитании, большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, свидетельство вручено:

2.1 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 49 имени 354 Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии» (директор Паюк Алексей Владимирович).

3. За достигнутые показатели в работе и активное участие в общественной жизни района свидетельство получили:

1. Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт физических измерений» (генеральный директор Николаев Андрей Валерьевич);

2. Акционерному обществу «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (генеральный директор Фунтиков Вячеслав Александрович);

3. Закрытому акционерному обществу «Пензенская горэлектросеть» (генеральный директор Рябинин Владимир Викторович);

4. Строительной группе «Рисан» (генеральный директор Лисовол Сергей Юрьевич);

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «Самко» (исполняющий обязанности генерального директора Самко Валентин Петрович);

6. Предприятию по пошиву детской школьной одежды «АЛЕКС – М г. Пенза» (директор Губина Ира Геннадьевна).

Большой вклад в развитие района вносят труженики разных отраслей экономики, образования, культуры, спорта.

Свидетельство о занесении на Доску Почета Ленинского района вручили:

1. Александровой Галине Николаевне - заместителю председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района г. Пензы;

2. Архаровой Ирине Васильевне – заместителю главного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра ГБУЗ «Областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова»;

3. Благодеровой Аните Александровне – директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

4. Богацковой Елизавете Вадимовне - спортсмену-инструктору Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «ОСДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой», двукратной чемпионке Европы по художественной гимнастике;

5. Бортуновой Елене Анатольевне – оператору по обеспечению деятельности 8 отделения почтовой связи обособленного структурного подразделения Пензенский почтамт Управления федеральной почтовой связи Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России»;

6. Кудашевой Елене Федоровне – старшему мастеру общества с ограниченной ответственностью «Центральное»;

7. Кучеренко Ирине Васильевне – врачу общей практики поликлиники № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

8. Лисач Светлане Геннадьевне – педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества г. Пензы»;

9. Лукьяновой Елене Анатольевне – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Метромаркет», магазин «Центральный Гастроном»;

10. Мельникову Александру Сергеевичу – заместителю генерального директора по производству открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Химмаш-Старт»;

11. Павловой Ольге Васильевне – ведущему инженеру-технологу технологического отдела открытого акционерного общества «Электромеханика»;

12. Подложеновой Анне Юрьевне – индивидуальному предпринимателю, учредителю сети салонов «Сан-Сити»;

13. Сидоркину Юрию Яковлевичу - заместителю генерального директора – научному директору акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»;

14. Сильновой Кристине Александровне – заведующей городской библиотекой № 2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина МБУ ЦБС;

15. Сущевскому Евгению Васильевичу – дворнику общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Согласие»;

16. Томкину Александру Васильевичу – майору полиции, начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 (по обслуживанию Ленинского района) УМВД России по городу Пензе;

17. Чекушкину Александру Евгеньевичу – председателю производственного кооператива «РАБАТ»;

18. Стаильской Татьяне Николаевне – артистке муниципального автономного учреждения «Центр русской хоровой и вокальной культуры города Пензы», солистке ансамбля «Старгород»