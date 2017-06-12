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Иван Белозерцев вручил нагрудные знаки юнармейцам
Сегодня в Пензе
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Церемония посвящения учащихся в ряды пензенского отделения Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» состоялась в понедельник, 12 июня 2017 года. Напомним, что региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Пензенской области создано в июне прошлого года. В течение 2016-2017 учебного года присягу приняли 170 юнармейцев из 15-ти муниципальных образований субъекта федерации. В 2017 году в ряды регионального движения планируется принять 500 юных пензенцев. В День России на Юбилейной площади в Пензе в члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» посвящены 50 учащихся Пензенской области.
Церемония посвящения учащихся в ряды пензенского отделения Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» состоялась в понедельник, 12 июня 2017 года.
Напомним, что региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Пензенской области создано в июне прошлого года.
В течение 2016-2017 учебного года присягу приняли 170 юнармейцев из 15-ти муниципальных образований субъекта федерации.
В 2017 году в ряды регионального движения планируется принять 500 юных пензенцев. В День России на Юбилейной площади в Пензе в члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» посвящены 50 учащихся Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 12 июня 2017
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