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Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева
Сегодня в Пензе
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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днём России и Днем города Пензы! Сегодня мы чествуем нашу Родину – страну с тысячелетней славной историей и уникальным духовным наследием. Страну, соединившую на огромном пространстве множество самых разных народов и культур. Отчизна встречает свой замечательный праздник единой и сплоченной, политически и экономически стабильной. Из наших общих достижений и добросовестного труда, ответственности за настоящее и будущее Отечества и родного края складываются сила и достоинство великой страны. Мы сделаем всё, чтобы Россия стала могущественной, подлинно демократической державой, удобной для жизни людей: для нас, для наших детей и внуков. Серьезные успехи достигнуты в динамичном развитии инновационной экономики, реализации процессов импортозамещения, создании благоприятного инвестиционного климата. Уверен, что земляки сумеют приумножить свои достижения и выйти на новые рубежи созидательных свершений! В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой! Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём России и Днем города Пензы!
Сегодня мы чествуем нашу Родину – страну с тысячелетней славной историей и уникальным духовным наследием. Страну, соединившую на огромном пространстве множество самых разных народов и культур.
Отчизна встречает свой замечательный праздник единой и сплоченной, политически и экономически стабильной.
Из наших общих достижений и добросовестного труда, ответственности за настоящее и будущее Отечества и родного края складываются сила и достоинство великой страны.
Мы сделаем всё, чтобы Россия стала могущественной, подлинно демократической державой, удобной для жизни людей: для нас, для наших детей и внуков.
Серьезные успехи достигнуты в динамичном развитии инновационной экономики, реализации процессов импортозамещения, создании благоприятного инвестиционного климата.
Уверен, что земляки сумеют приумножить свои достижения и выйти на новые рубежи созидательных свершений!
В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
Новость: Правительство Пензенской области 12 июня 2017
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