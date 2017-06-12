Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днём России и Днем города Пензы!

Сегодня мы чествуем нашу Родину – страну с тысячелетней славной историей и уникальным духовным наследием. Страну, соединившую на огромном пространстве множество самых разных народов и культур.

Отчизна встречает свой замечательный праздник единой и сплоченной, политически и экономически стабильной.

Из наших общих достижений и добросовестного труда, ответственности за настоящее и будущее Отечества и родного края складываются сила и достоинство великой страны.

Мы сделаем всё, чтобы Россия стала могущественной, подлинно демократической державой, удобной для жизни людей: для нас, для наших детей и внуков.

Серьезные успехи достигнуты в динамичном развитии инновационной экономики, реализации процессов импортозамещения, создании благоприятного инвестиционного климата.

Уверен, что земляки сумеют приумножить свои достижения и выйти на новые рубежи созидательных свершений!

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев