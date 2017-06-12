Иван Белозерцев вручил паспорта юным жителям города Пензы, в понедельник, 12 июня 2017 года.

За 5 месяцев 2017 года подразделениями органов МВД России Пензенской области оформлено 22 232 паспорта гражданина Российской Федерации. Среди получивших паспорт – 4714 жителей региона, достигших 14-летнего возраста.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, состоявшейся в администрации областного центра, глава региональной исполнительной власти поздравил всех присутствующих с праздничными датами – Днём России и Днём города, отметил большое значение для представителей молодого поколения факта получения главного документа, подтверждающего гражданство РФ.

«Получение паспорта гражданина Российской Федерации – это важнейшее событие для каждого из вас. Сегодня вы стали полноправными гражданами России. С этого момента появляется другая ответственность за ваши поступки, за то, как вы будете жить, учиться, трудиться» - уточнил Иван Белозерцев.

«Как будете относиться к своей стране, к родителям, педагогам. Важно, чтобы вы занимали активную жизненную позицию, отстаивали интересы своей школы, своего района и города, чтобы ваши родные и близкие гордились вами», - подчеркнул он.

За период 5-ти месяцев текущего года через Портал государственных услуг по выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации обратилось 2659 граждан, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории области принято 17356 документов в связи с выдачей или заменой паспортов. Это 119,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.