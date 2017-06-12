|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Вы стали полноправными гражданами России, - губернатор
Сегодня в Пензе
|
Иван Белозерцев вручил паспорта юным жителям города Пензы, в понедельник, 12 июня 2017 года. За 5 месяцев 2017 года подразделениями органов МВД России Пензенской области оформлено 22 232 паспорта гражданина Российской Федерации. Среди получивших паспорт – 4714 жителей региона, достигших 14-летнего возраста. Обращаясь к участникам торжественной церемонии, состоявшейся в администрации областного центра, глава региональной исполнительной власти поздравил всех присутствующих с праздничными датами – Днём России и Днём города, отметил большое значение для представителей молодого поколения факта получения главного документа, подтверждающего гражданство РФ. «Получение паспорта гражданина Российской Федерации – это важнейшее событие для каждого из вас. Сегодня вы стали полноправными гражданами России. С этого момента появляется другая ответственность за ваши поступки, за то, как вы будете жить, учиться, трудиться» - уточнил Иван Белозерцев. «Как будете относиться к своей стране, к родителям, педагогам. Важно, чтобы вы занимали активную жизненную позицию, отстаивали интересы своей школы, своего района и города, чтобы ваши родные и близкие гордились вами», - подчеркнул он. За период 5-ти месяцев текущего года через Портал государственных услуг по выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации обратилось 2659 граждан, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории области принято 17356 документов в связи с выдачей или заменой паспортов. Это 119,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Иван Белозерцев вручил паспорта юным жителям города Пензы, в понедельник, 12 июня 2017 года.
За 5 месяцев 2017 года подразделениями органов МВД России Пензенской области оформлено 22 232 паспорта гражданина Российской Федерации. Среди получивших паспорт – 4714 жителей региона, достигших 14-летнего возраста.
Обращаясь к участникам торжественной церемонии, состоявшейся в администрации областного центра, глава региональной исполнительной власти поздравил всех присутствующих с праздничными датами – Днём России и Днём города, отметил большое значение для представителей молодого поколения факта получения главного документа, подтверждающего гражданство РФ.
«Получение паспорта гражданина Российской Федерации – это важнейшее событие для каждого из вас. Сегодня вы стали полноправными гражданами России. С этого момента появляется другая ответственность за ваши поступки, за то, как вы будете жить, учиться, трудиться» - уточнил Иван Белозерцев.
«Как будете относиться к своей стране, к родителям, педагогам. Важно, чтобы вы занимали активную жизненную позицию, отстаивали интересы своей школы, своего района и города, чтобы ваши родные и близкие гордились вами», - подчеркнул он.
За период 5-ти месяцев текущего года через Портал государственных услуг по выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации обратилось 2659 граждан, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории области принято 17356 документов в связи с выдачей или заменой паспортов. Это 119,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Новость: Правительство Пензенской области 12 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru