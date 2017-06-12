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Работать в интересах развития региона, - Иван Белозерцев
Сегодня в Пензе
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Губернатор наградил передовиков производства на торжественной церемонии открытия обновлённой Галереи почёта и славы Пензенской области, в понедельник, 12 июня 2017 года. Предваряя церемонию награждения, глава региона поздравил участников мероприятия с Днём России и Днём Пензы, отметил большой вклад пензенцев в социально-экономическое развитие города и области. «Сегодня мы чествуем лучшие трудовые коллективы и передовиков промышленных предприятий Пензы, достигших успешных производственных показателей. В прошлом году мы сработали неплохо, темп промышленного роста составил выше общероссийского показателя», - напомнил Иван Белозерцев. «Нам надо много трудиться, работать в интересах развития региона, чтобы улучшать условия жизни наших граждан. Вместе мы многое можем сделать», - подчеркнул он.
Губернатор наградил передовиков производства на торжественной церемонии открытия обновлённой Галереи почёта и славы Пензенской области, в понедельник, 12 июня 2017 года.
Предваряя церемонию награждения, глава региона поздравил участников мероприятия с Днём России и Днём Пензы, отметил большой вклад пензенцев в социально-экономическое развитие города и области.
«Сегодня мы чествуем лучшие трудовые коллективы и передовиков промышленных предприятий Пензы, достигших успешных производственных показателей. В прошлом году мы сработали неплохо, темп промышленного роста составил выше общероссийского показателя», - напомнил Иван Белозерцев.
«Нам надо много трудиться, работать в интересах развития региона, чтобы улучшать условия жизни наших граждан. Вместе мы многое можем сделать», - подчеркнул он.
Новость: Правительство Пензенской области 12 июня 2017
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