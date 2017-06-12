Губернатор наградил передовиков производства на торжественной церемонии открытия обновлённой Галереи почёта и славы Пензенской области, в понедельник, 12 июня 2017 года. Предваряя церемонию награждения, глава региона поздравил участников мероприятия с Днём России и Днём Пензы, отметил большой вклад пензенцев в социально-экономическое развитие города и области. «Сегодня мы чествуем лучшие трудовые коллективы и передовиков промышленных предприятий Пензы, достигших успешных производственных показателей. В прошлом году мы сработали неплохо, темп промышленного роста составил выше общероссийского показателя», - напомнил Иван Белозерцев. «Нам надо много трудиться, работать в интересах развития региона, чтобы улучшать условия жизни наших граждан. Вместе мы многое можем сделать», - подчеркнул он.

Свидетельства о занесении в Галерею почёта и славы Пензенской области, дипломы победителей регионального конкурса за звание «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области в 2016 году» и переходящие кубки Иван Белозерцев вручил руководителям и передовикам производства.

Новость: Правительство Пензенской области 12 июня 2017