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Трудиться, чтобы создавать комфортные условия проживания для наших граждан, - Иван Белозерцев
Сегодня в Пензе
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Торжественное открытие праздника «Пенза – ты и есть моя Россия!» состоялось на Юбилейной площади в понедельник, 12 июня 2017 года. Обращаясь к участникам мероприятия, посвящённого Дню России и Дню города, глава Пензенской области поздравил всех с праздником, подчеркнул, что этот день объединяет всех, кому дороги любимый город и великая Россия. «Нам надо и в дальнейшем трудиться, чтобы создавать комфортные условия проживания для наших граждан», - подчеркнул он. Иван Белозерцев вручил удостоверение и медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» генеральному директору АО «НПП «Рубин» Виктору Безяеву. Удостоверение и знак к почётному званию «Заслуженный работник промышленности Пензенской области» − председателю совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олегу Шаповалу. Почётной грамоты Губернатора Пензенской области удостоен технический директор ООО ТД «Часы» Сергей Перетятько. Звание «Почётный гражданин города Пензы» присвоено председателю Общественного совета при Законодательном Собрании Пензенской области, советнику генерального директора «Сельская здравница» Светлане Фёдоровне Пинишиной.
Торжественное открытие праздника «Пенза – ты и есть моя Россия!» состоялось на Юбилейной площади в понедельник, 12 июня 2017 года.
Обращаясь к участникам мероприятия, посвящённого Дню России и Дню города, глава Пензенской области поздравил всех с праздником, подчеркнул, что этот день объединяет всех, кому дороги любимый город и великая Россия.
«Нам надо и в дальнейшем трудиться, чтобы создавать комфортные условия проживания для наших граждан», - подчеркнул он.
Иван Белозерцев вручил удостоверение и медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» генеральному директору АО «НПП «Рубин» Виктору Безяеву. Удостоверение и знак к почётному званию «Заслуженный работник промышленности Пензенской области» − председателю совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олегу Шаповалу. Почётной грамоты Губернатора Пензенской области удостоен технический директор ООО ТД «Часы» Сергей Перетятько.
Звание «Почётный гражданин города Пензы» присвоено председателю Общественного совета при Законодательном Собрании Пензенской области, советнику генерального директора «Сельская здравница» Светлане Фёдоровне Пинишиной.
Новость: Правительство Пензенской области 12 июня 2017
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