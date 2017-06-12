Торжественное открытие праздника «Пенза – ты и есть моя Россия!» состоялось на Юбилейной площади в понедельник, 12 июня 2017 года.

Обращаясь к участникам мероприятия, посвящённого Дню России и Дню города, глава Пензенской области поздравил всех с праздником, подчеркнул, что этот день объединяет всех, кому дороги любимый город и великая Россия.

«Трудовые коллективы Пензы встречают этот большой праздник с хорошими производственными показателями. 2016 год и первый квартал 2017 года наши промышленные предприятия сработали с положительной динамикой. Создавались дополнительные рабочие места, выпускалась конкурентноспособная продукция. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составила свыше 31 процента», - сообщил Иван Белозерцев.

«Нам надо и в дальнейшем трудиться, чтобы создавать комфортные условия проживания для наших граждан», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев вручил удостоверение и медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» генеральному директору АО «НПП «Рубин» Виктору Безяеву. Удостоверение и знак к почётному званию «Заслуженный работник промышленности Пензенской области» − председателю совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олегу Шаповалу. Почётной грамоты Губернатора Пензенской области удостоен технический директор ООО ТД «Часы» Сергей Перетятько.

Звание «Почётный гражданин города Пензы» присвоено председателю Общественного совета при Законодательном Собрании Пензенской области, советнику генерального директора «Сельская здравница» Светлане Фёдоровне Пинишиной.