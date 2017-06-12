Иван Белозерцев поздравил молодых офицеров с получением дипломов филиала Военной академии МТО на Юбилейной площади в Пензе, в понедельник, 12 июня 2017 года.

В этом году дипломы пензенского филиала Военной академии получают 140 человек. Из них 98 выпускников – военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Остальные прошли подготовку по программам высшего и среднего профессионального образования. Среди выпускников есть и иностранные военнослужащие из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Обращаясь к выпускникам, глава областной исполнительной власти отметил, что сегодняшнее знаменательное событие из ряда тех, что запоминается на всю оставшуюся жизнь.

«Вам присвоено воинское звание лейтенанта. К этому вы стремились пять лет активной напряжённой учёбы в стенах одного их лучших военных институтов Министерства обороны Российской Федерации. Вы получили достойные военные знания. И сегодня влились в золотой фонд Вооружённых Сил России», - заявил Иван Белозерцев.

«Президент Российской Федерации сегодня предпринимает огромные усилия для укрепления оборонного могущества нашего государства, вкладывает огромные средства в развитие современных технологий вооружения и создание новых образцов военной техники. Это делается для того, чтобы наша армия была сильной, способной защитить интересы нашего народа», - подчеркнул он.

6 пензенских курсантов-выпускников награждены медалью Министерства обороны Российской Федерации «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации». 27 молодых офицеров получили дипломы с отличием.