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Виктор Кувайцев вручил юным пензенцам паспорта гражданина РФ
Сегодня в Пензе
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Сегодня, в День России и День города, 12 июня 2017 года, состоялась церемония вручения паспорта гражданина РФ детям, достигшим 14-летнего возраста и бывшим гражданам Содружества Независимых Государств, проживающим в Пензе. Виновников торжества поздравили первые лица Пензы и Пензенской области – глава администрации города Виктор Кувайцев, губернатор Иван Белозерцев и другие почетные гости. Вручая юным гражданам их первый документ, Виктор Николаевич сказал: «Ребята, вы перешагнули еще один рубеж своей жизни, вы стали взрослыми. Не берусь представлять, как сложится судьба каждого из вас, но уверен, с новым документом вы, поступательно двигаясь по жизни, многое сделаете для развития нашего города. Тем самым порадуете своих родителей, учителей, и всех нас. С праздником!» Завершилось мероприятие общей фотографией.
Сегодня, в День России и День города, 12 июня 2017 года, состоялась церемония вручения паспорта гражданина РФ детям, достигшим 14-летнего возраста и бывшим гражданам Содружества Независимых Государств, проживающим в Пензе.
Виновников торжества поздравили первые лица Пензы и Пензенской области – глава администрации города Виктор Кувайцев, губернатор Иван Белозерцев и другие почетные гости.
Вручая юным гражданам их первый документ, Виктор Николаевич сказал: «Ребята, вы перешагнули еще один рубеж своей жизни, вы стали взрослыми. Не берусь представлять, как сложится судьба каждого из вас, но уверен, с новым документом вы, поступательно двигаясь по жизни, многое сделаете для развития нашего города. Тем самым порадуете своих родителей, учителей, и всех нас. С праздником!»
Завершилось мероприятие общей фотографией.
Новость: Администрация города Пензы 12 июня 2017
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