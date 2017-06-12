Виктор Кувайцев принял участие в торжественном выпуске курсантов филиала Военной академии МТО

Сегодня, 12 июня, на Юбилейной площади состоялся торжественный выпуск курсантов филиала Военной академии МТО. В мероприятии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.

В этом году дипломы пензенского филиала Военной академии получают 140 человек. Из них 98 выпускников – военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Остальные прошли подготовку по программам высшего и среднего профессионального образования. Среди выпускников есть и иностранные военнослужащие из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Обращаясь к выпускникам, глава областной исполнительной власти отметил, что сегодняшнее знаменательное событие из ряда тех, что запоминается на всю оставшуюся жизнь.

Затем состоялась церемония вручения дипломов, в которой принял участие Виктор Кувайцев.

6 пензенских курсантов-выпускников награждены медалью Министерства обороны Российской Федерации «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации». 27 молодых офицеров получили дипломы с отличием.