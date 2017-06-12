Виктор Кувайцев: "Благодарю всех жителей Пензы, кто дарит городу свою любовь и заботу"

26 лет назад Государственная Дума Российской Федерации приняла решение о создании нового праздника – Дня России. С этого времени двенадцатого июня все площади больших и малых российских городов и поселков расцветают бело-сине-красными флагами, наполняются словами о величии страны, в которой мы живем.

Мы славим страну, которая преодолевала и преодолевает немало трудностей на своем пути. Мы гордимся нашей историей и культурой, природным разнообразием и богатством, своими достижениями в экономике, науке, искусстве и спорте. Но главным богатством нашей земли остаются люди сотен национальностей, которые в согласии и мире проживают в России.

Еще один приятный повод объединил людей в этот день. Наш любимый город Пенза встречает свой очередной день рождения. 354 года минуло с тех времен, как царь Алексей Михайлович приказал Юрью Катранскому город на реке Пензе строить.

Сегодня, 12 июня на Юбилейной площади состоялось торжественное открытие праздника «Пенза – ты и есть моя Россия!». Первые лица области и города обратились со словами поздравления с Днем России и Днем города.

- Сегодня тот праздник, который объединяет всех, кто верит в Россию, ее процветание. Пенза - часть великого государства, и каждый из нас причастен к ее достижениям. Но главное богатство нашего города - это люди, которые здесь живут. Благодарю всех жителей Пензы, кто дарит городу свою любовь и заботу, кому не безразлична его судьба, кто верит в его успешное будущее и направляет свои дела на его развитие. С праздником! - сказал Виктор Кувайцев.

Иван Белозерцев вручил удостоверение и медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» генеральному директору АО «НПП «Рубин» Виктору Безяеву. Удостоверение и знак к почётному званию «Заслуженный работник промышленности Пензенской области» − председателю совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олегу Шаповалу. Почётной грамоты Губернатора Пензенской области удостоен технический директор ООО ТД «Часы» Сергей Перетятько.

В этот день звание «Почетный гражданин города Пензы» было присвоено Уполномоченному по правам человека в Пензенской области Светлане Федоровне Пинишиной.