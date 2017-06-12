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Парад молодёжи состоялся на Юбилейной площади в Пензе
Сегодня в Пензе
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Губернатор принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, в понедельник, 12 июня 2017 года. В октябре 2017 года в городе Сочи Россия в третий раз будет встречать делегатов Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Ожидается приезд 20-ти тысяч участников из 150 стран мира. Девиз фестиваля: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!» Международное мероприятие станет площадкой для диалога, глобальной формой коммуникации: через участие молодых людей в дискуссиях, культурной программе, спортивных состязаниях, посредством свободного общения. Этому грядущему масштабному событию посвятили в День России и День города шествие и концертные выступления на Юбилейной площади представители молодого поколения города Пензы. Участниками Парада молодёжи стали студенты пензенских ВУЗов и средних специальных учебных заведений. Возглавили колонны Парада лидеры Пензенского студенческого молодёжного отряда – будущие участники XIX Всемирного Фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Кроме того, в праздничном шествии и выступлениях приняли участие студенты пензенских образовательных организаций из 45 стран мира – активисты проекта ПГУ «Диалог культур».
Губернатор принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, в понедельник, 12 июня 2017 года.
В октябре 2017 года в городе Сочи Россия в третий раз будет встречать делегатов Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Ожидается приезд 20-ти тысяч участников из 150 стран мира. Девиз фестиваля: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!»
Международное мероприятие станет площадкой для диалога, глобальной формой коммуникации: через участие молодых людей в дискуссиях, культурной программе, спортивных состязаниях, посредством свободного общения.
Этому грядущему масштабному событию посвятили в День России и День города шествие и концертные выступления на Юбилейной площади представители молодого поколения города Пензы.
Участниками Парада молодёжи стали студенты пензенских ВУЗов и средних специальных учебных заведений. Возглавили колонны Парада лидеры Пензенского студенческого молодёжного отряда – будущие участники XIX Всемирного Фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.
Кроме того, в праздничном шествии и выступлениях приняли участие студенты пензенских образовательных организаций из 45 стран мира – активисты проекта ПГУ «Диалог культур».
Новость: Правительство Пензенской области 12 июня 2017
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