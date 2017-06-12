Парад молодёжи состоялся на Юбилейной площади в Пензе

Губернатор принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, в понедельник, 12 июня 2017 года.

В октябре 2017 года в городе Сочи Россия в третий раз будет встречать делегатов Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Ожидается приезд 20-ти тысяч участников из 150 стран мира. Девиз фестиваля: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!»

Международное мероприятие станет площадкой для диалога, глобальной формой коммуникации: через участие молодых людей в дискуссиях, культурной программе, спортивных состязаниях, посредством свободного общения.

Этому грядущему масштабному событию посвятили в День России и День города шествие и концертные выступления на Юбилейной площади представители молодого поколения города Пензы.

Участниками Парада молодёжи стали студенты пензенских ВУЗов и средних специальных учебных заведений. Возглавили колонны Парада лидеры Пензенского студенческого молодёжного отряда – будущие участники XIX Всемирного Фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

Кроме того, в праздничном шествии и выступлениях приняли участие студенты пензенских образовательных организаций из 45 стран мира – активисты проекта ПГУ «Диалог культур».