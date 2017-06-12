Пенза многонациональный город, в котором проживает более 100 народов и национальностей. В целях поддержания идеи объединения демократической молодежи со всего мира в День России и День города, 12 июня 2017 года, состоялся парад пензенских студентов и представителей 45 иностранных государств обучающихся в пензенских ВУЗах.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.

Действие развернулось на Юбилейной площади. Началу парада положил выход двух колонн, состоящий из студентов пензенских ВУЗов и СУЗов, а так же участников проекта ПГУ «Диалог культур» - представителей 45 стран мира. Затем в рамках праздника были исполнены индийский, туркменский, китайский и русский танцы.

- Считаю, что сегодняшний праздник показывает, что все мы едины: студенты, преподаватели, жители Пензы. Мы все – одна команда, - отметил Виктор Кувайцев.