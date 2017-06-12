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Лето БЕЗопасности 2017
Сегодня в Пензе
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Перед эстафетой инструктор Всероссийского добровольного пожарного общества Тимофеева Анна Александровна и старший инспектор ОНД и ПР Н-Ломовского, Наровчатского и Спасского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области лейтенант внутренней службы Гусев Роман рассказали детям основные правила пожарной безопасности в летний период. По сюжету мероприятия отряды выступили в роли пожарной команды. Перед ними была поставлена задача, потушить условный очаг возгорания и спасти пострадавшего. Участникам пришлось испытать на себе все: и боевую одежду пожарного, и разматывать пожарный рукав, и тушить огнетушителем условный очаг возгорания, и спасать пострадавшего. За их действиями строго следили болельщики. В завершении мероприятия все отряды получили грамоты и ценные подарки – всевозможные игры. День пожарной безопасности в летнем лагере прошел позитивно, познавательно и весело. Участники эстафеты заверили организаторов в том, что отныне лагерь «Дружба" - под самой надежной защитой юных пожарных.
Перед эстафетой инструктор Всероссийского добровольного пожарного общества Тимофеева Анна Александровна и старший инспектор ОНД и ПР Н-Ломовского, Наровчатского и Спасского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области лейтенант внутренней службы Гусев Роман рассказали детям основные правила пожарной безопасности в летний период.
По сюжету мероприятия отряды выступили в роли пожарной команды. Перед ними была поставлена задача, потушить условный очаг возгорания и спасти пострадавшего.
Участникам пришлось испытать на себе все: и боевую одежду пожарного, и разматывать пожарный рукав, и тушить огнетушителем условный очаг возгорания, и спасать пострадавшего. За их действиями строго следили болельщики. В завершении мероприятия все отряды получили грамоты и ценные подарки – всевозможные игры.
День пожарной безопасности в летнем лагере прошел позитивно, познавательно и весело. Участники эстафеты заверили организаторов в том, что отныне лагерь «Дружба" - под самой надежной защитой юных пожарных.
Новость: Марина Колдаева 13 июня 2017
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