Лето БЕЗопасности 2017

Перед эстафетой инструктор Всероссийского добровольного пожарного общества Тимофеева Анна Александровна и старший инспектор ОНД и ПР Н-Ломовского, Наровчатского и Спасского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области лейтенант внутренней службы Гусев Роман рассказали детям основные правила пожарной безопасности в летний период.

По сюжету мероприятия отряды выступили в роли пожарной команды. Перед ними была поставлена задача, потушить условный очаг возгорания и спасти пострадавшего.

Участникам пришлось испытать на себе все: и боевую одежду пожарного, и разматывать пожарный рукав, и тушить огнетушителем условный очаг возгорания, и спасать пострадавшего. За их действиями строго следили болельщики. В завершении мероприятия все отряды получили грамоты и ценные подарки – всевозможные игры.

День пожарной безопасности в летнем лагере прошел позитивно, познавательно и весело. Участники эстафеты заверили организаторов в том, что отныне лагерь «Дружба" - под самой надежной защитой юных пожарных.