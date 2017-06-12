От организации занятости несовершеннолетних до дикорастущей конопли

В работе Совета общественности приняла участие помощник главы администрации Тамалинского района по профилактике правонарушений Татьяна Терентьева.

В ходе заседания обсуждены вопросы организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул, профилактики мошеннических действий среди населения на территории Ульяновской администрации, о принимаемых мерах по уничтожению очагов дикорастущей конопли на подведомственной территории.

На заседании заслушаны граждане, ведущие асоциальный образ жизни и состоящие на учётах различного уровня.

По итогам заседания приняты решения, определены сроки выполнения.