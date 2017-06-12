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От организации занятости несовершеннолетних до дикорастущей конопли
Сегодня в Пензе
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В работе Совета общественности приняла участие помощник главы администрации Тамалинского района по профилактике правонарушений Татьяна Терентьева. В ходе заседания обсуждены вопросы организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул, профилактики мошеннических действий среди населения на территории Ульяновской администрации, о принимаемых мерах по уничтожению очагов дикорастущей конопли на подведомственной территории. На заседании заслушаны граждане, ведущие асоциальный образ жизни и состоящие на учётах различного уровня. По итогам заседания приняты решения, определены сроки выполнения.
В работе Совета общественности приняла участие помощник главы администрации Тамалинского района по профилактике правонарушений Татьяна Терентьева.
В ходе заседания обсуждены вопросы организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул, профилактики мошеннических действий среди населения на территории Ульяновской администрации, о принимаемых мерах по уничтожению очагов дикорастущей конопли на подведомственной территории.
На заседании заслушаны граждане, ведущие асоциальный образ жизни и состоящие на учётах различного уровня.
По итогам заседания приняты решения, определены сроки выполнения.
Новость: Марина Колдаева 13 июня 2017
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