"Катюша" зазвучала вновь

В парке им. В.Г. Белинского города Пенза состоялся областной молодежный фестиваль патриотической песни «Катюша». Творческие коллективы, солисты и ансамбли Никольского, Лунинского, Спасского, Бессоновского, Шемышейского, Бековского, Иссинского, Нижнеломовского, Пачелмского, Тамалинского, Каменского и других районов выступали с патриотическими песнями военных лет. Спасский район с песней «Милосердие» представляла Вероника Григорчева, под руководством педагога Библиотечно-культурного центра Ирины Никишаевой. Выступление сопровождалось подтанцовкой танцевального коллектива «Калейдоскоп» (руководитель Валентина Шишкова). Вероника Григорчева стала лауреатом областного молодежного фестиваля. Напомним, областной молодёжный фестиваль «Катюша» проходит в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.». Фестиваль проводится в следующих номинациях: «Сольные исполнители», «Вокальные коллективы», «Авторы-исполнители». Участниками фестиваля выступает молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет со всех районов Пензенской области. В фестивале могут принять участие самодеятельные творческие коллективы и исполнители, авторы песен.

Новость: Марина Колдаева 13 июня 2017