В Доме творчества Спасского района с коллективами детских оздоровительных лагерей района проведены мастер-классы «Яркие цвета праздника». Педагоги дополнительного образования рассказали об истории создания праздника, о символах России. Под их руководством дети создали замечательные поделки «Россияночка», «А я из России!», «Цветик - трёхцветик» в цветовой гамме Российского флага. В завершении мастер-классов с детьми проведены игры на свежем воздухе.

Новость: 13 июня 2017