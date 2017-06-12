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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 13 июня 2017
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«А я из России!»
Сегодня в Пензе
 

В Доме творчества Спасского района с коллективами детских оздоровительных лагерей района проведены мастер-классы «Яркие цвета праздника». Педагоги дополнительного образования рассказали об истории создания праздника, о символах России. Под их руководством дети создали замечательные поделки «Россияночка», «А я из России!», «Цветик - трёхцветик» в цветовой гамме Российского флага. В завершении мастер-классов с детьми проведены игры на свежем воздухе.

Новость: 13 июня 2017
2017-06-13
«День открытых дверей»
7 экскурсий для детей из школьных лагерей дневного пребывания в рамках празднования Года гражданской обороны в системе МЧС России
 
2017-06-13
В день России и в день города открыли обновленные доски почета
Они лучшие
 
2017-06-13
«А я из России!»
Мастер-классы «Яркие цвета праздника»
 
2017-06-13
"Катюша" зазвучала вновь
 Спасский район принял участие в областном молодежном фестивале патриотической песни «Катюша»
 
2017-06-13
От организации занятости несовершеннолетних до дикорастущей конопли
 В администрации Ульяновского сельсовета заседание Совета общественности по профилактике правонарушений.
 
2017-06-13
Лето БЕЗопасности 2017
В трудовом лагере «Дружба» прошла эстафета по пожарной безопасности.
 
2017-06-12
Виктор Кувайцев: «Мы все – одна команда»
 В параде пензенских студентов приняли участие представители 45 иностранных государств обучающихся в пензенских ВУЗах
 
2017-06-12
Парад молодёжи состоялся на Юбилейной площади в Пензе
 Губернатор принял участие в торжественном мероприятии
 
2017-06-12
Виктор Кувайцев: "Благодарю всех жителей Пензы, кто дарит городу свою любовь и заботу"
 Виктор Кувайцев поздравил Пензенцев с праздником
 
2017-06-12
Виктор Кувайцев принял участие в торжественном выпуске курсантов филиала Военной академии МТО
 6 пензенских курсантов-выпускников награждены медалью Министерства обороны Российской Федераци
 
2017-06-12
Виктор Кувайцев вручил юным пензенцам паспорта гражданина РФ
 Церемония состоялась в день города
 
2017-06-12
Вы влились в золотой фонд Вооружённых Сил России, - губернатор
 56 выпуск курсантов филиала Военной академии МТО
 
2017-06-12
Трудиться, чтобы создавать комфортные условия проживания для наших граждан, - Иван Белозерцев
 «Пенза – ты и есть моя Россия!»
 
2017-06-12
Работать в интересах развития региона, - Иван Белозерцев
 Губернатор наградил передовиков производства
 
2017-06-12
Вы стали полноправными гражданами России, - губернатор
 Иван Белозерцев вручил паспорта юным жителям города Пензы
 

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