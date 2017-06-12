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«А я из России!»
Сегодня в Пензе
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В Доме творчества Спасского района с коллективами детских оздоровительных лагерей района проведены мастер-классы «Яркие цвета праздника». Педагоги дополнительного образования рассказали об истории создания праздника, о символах России. Под их руководством дети создали замечательные поделки «Россияночка», «А я из России!», «Цветик - трёхцветик» в цветовой гамме Российского флага. В завершении мастер-классов с детьми проведены игры на свежем воздухе.
В Доме творчества Спасского района с коллективами детских оздоровительных лагерей района проведены мастер-классы «Яркие цвета праздника». Педагоги дополнительного образования рассказали об истории создания праздника, о символах России. Под их руководством дети создали замечательные поделки «Россияночка», «А я из России!», «Цветик - трёхцветик» в цветовой гамме Российского флага. В завершении мастер-классов с детьми проведены игры на свежем воздухе.
Новость: 13 июня 2017
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