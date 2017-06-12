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 Вторник, 13 июня 2017
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В день России и в день города открыли обновленные доски почета
Сегодня в Пензе
 
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Для них родная земля – это Пенза. Они трудятся на благо родного города и своего Ленинского района. В день России и в день города открыли обновленную доску почета Ленинского района.

«Я в двойне полюбил этот район, когда баллотировался в Пензенскую городскую думу от 26 округа. Многие присутствовавшие здесь мне знакомы не понаслышке. Мы вместе трудимся для того, чтобы наш город стал лучше, красивее, уютнее для нас, для наших жителей», — сказал глава города Пензы Валерий Савельев.

На обновленную доску почета ленинского района было занесено 10 предприятий. Среди них заводы и институты, строительные компании и предприятия по пошиву одежды, а также общеобразовательные школы Ленинского района. Все они внесли весомы вклад в развитие нашего города.

«Я от души поздравляю Вас с днем города и с днем России. Желаю всем здоровья, мира, добра. Нас много в этом городе. У каждого своя судьба, но нас объединяет одно – мы все хотим, чтобы наш город был лучшим. С праздником Вас!», — сказал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

На обновленную доску почета были занесены и 18 человек. Среди них - Галина Николаевна Александрова - заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района г. Пензы.

«В этом году исполняется 20 лет, как я пришла в районную ветеранскую организацию, стала заместителем председателя. Вообще, мне сегодня хочется поздравить всех с таким праздником, светлым днем. Чтобы всегда было мирное небо над головой»,— сказала Галина Александрова, заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района г. Пензы.

За свою работу на доску почета был занесен и Евгений Сущевский, дворник управляющей компании «Согласие».

«Он очень ответственный человек, не считается со временем, ответственный работник»,— рассказала мастер по благоустройству управляющей компании Марина Кузина.

На доске почета оказалась и фотография солистки ансамбля «Старгород» Татьяне Стаильской.

«У меня такое чувство гордость, чувство патриотизма, гордости за нашу страну, за наш город Пензу. Мне было и приятно, и неожиданно!»,— сказала солистка ансамбля «Старгород» Татьяна Стаильская.

В день города открыли и обновленную галерею почета и славы Пензенской области. За заслуги в формировании и реализации социальной и экономической политики, большой вклад в культуру, искусство, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан Пензенской области в Галерею почета и славы было занесено 20 трудовых коллективов.

«Мы сегодня чествуем лучшие трудовые коллективы и людей, которые добились высоких производственных показателей в 2016 году. Я хочу поблагодарить вас за труд, за вашу работу. И выразить надежду в том, что в 2017 году мы показатели свои преумножим. Все для этого у нас с вами есть.», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также на обновленную галерею было занесено 20 человек. 

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