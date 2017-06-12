«День открытых дверей»

В рамках празднования Года гражданской обороны в системе МЧС России, 8 ПСЧ ФПС ФГКУ «2 отряд ФПС по Пензенской области» было проведено 7 экскурсий для детей из школьных лагерей дневного пребывания. Дети с интересом рассматривали пожарную технику и пожарное вооружение, задавали интересующие вопросы. Также им рассказывали, как проводят свой рабочий день пожарные, как они занимаются профессиональной подготовкой, отрабатывают нормативы, ремонтируют технику. Детям был показан музей, спортзал, стадион-полигон «Факел», памятник пожарным и спасателям.

В конце каждой экскурсии проводились беседы по соблюдению правил противопожарной безопасности, безопасности на воде, нахождения на солнцепеке.