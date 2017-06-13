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«Солнечный старт»
Сегодня в Пензе
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Победа кажется совсем близкой, когда чувствуешь, что тебя любят и поддерживают. Пробежать за руку с мамой или старшим братом в этих соревнованиях не нарушение, а дополнительный бонус, который дает возможность поверить в себя. «Солнечный старт» объединил в Пензе детей с синдромом Дауна.
«Погода сегодня хорошая, солнышко светит, и мы освещаем своим забегом всю Пензу», – отметила мама участника праздника Ирина Алексеева.
Спортивный праздник для «солнечных» детей провела общественная организация «Пензенские лучики». В ее состав входит более 50 семей, воспитывающих особенных детей. Вместе они объединились в сообщество, которое в марте получило статус официальной организации.
«Мы хотим показать обществу наших ребятишек, чтобы о них знали. Они такие же дети, которые любят играть, бегать, веселиться и могут участвовать в соревнованиях, пусть не так быстро, как обычные дети», – заметила председатель Пензенской региональной общественной организации «Пензенские лучики» Людмила Ермакова.
Цель праздника – познакомить «солнечных» деток со своими сверстниками и еще раз рассказать о них всему обществу. В этот день их поддерживали самыми тёплыми словами напутствия и желали только побед в своей жизни.
«Я знаю, что у вас всё получится, потому что рядом с вами ваши родители, друзья и воспитатели. Помните, что самое главное – не победа, а участие. Но еще главнее в этой жизни – это победа над собой», – обратилась к детям депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.
Участники забега пробежали дистанцию, за свои старания спортсмены получили призы, а главное – заряд позитива.
«Забег завершился, все довольны, больше бы таких встреч», – сказал папа участницы соревнований Александр Артюхин.
Организаторы заверили, что подобная встреча не последняя. Спортивный праздник станет как минимум ежегодным, и до нового старта «солнечные» детки еще не раз встретятся.
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