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заслуженная награда
Сегодня в Пензе
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Решение единогласно одобрено депутатами Законодательного Собрания региона. В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в рамках очередной 45-й сессии областного парламента, губернатор Иван Белозерцев отметил профессиональные заслуги Александра Гулякова, его вклад в развитие Пензенской области. «Присвоение звания «Почётный гражданин Пензенской области» - результат профессиональной, общественно значимой деятельности. При этом одной из самых высоких наград является признание людей», - подчеркнул глава областной исполнительной власти Губернатор Иван Белозерцев пожелал Александру Гулякову дальнейшей эффективной деятельности, новых успехов на благо Пензенского края.
Решение единогласно одобрено депутатами Законодательного Собрания региона. В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в рамках очередной 45-й сессии областного парламента, губернатор Иван Белозерцев отметил профессиональные заслуги Александра Гулякова, его вклад в развитие Пензенской области. «Присвоение звания «Почётный гражданин Пензенской области» - результат профессиональной, общественно значимой деятельности. При этом одной из самых высоких наград является признание людей», - подчеркнул глава областной исполнительной власти Губернатор Иван Белозерцев пожелал Александру Гулякову дальнейшей эффективной деятельности, новых успехов на благо Пензенского края.
Новость: Марина Колдаева 13 июня 2017
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