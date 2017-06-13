День России и День города в Пензе по традиции начался с открытия областной Галереи почёта и славы, куда занесли новые имена передовиков и наименования предприятий, внёсших вклад в развитие родного края. Далее торжество перенеслось на Площадь Юбилейную, где поздравления с главным государственным праздником страны и Днём города принимали уже все жители области.

«Жители Пензенской области и трудовые коллективы этот праздник встречают с хорошими показателями. В 2016 году и первом полугодии 2017 года наши предприятия сработали с положительной динамикой. Создавались дополнительные рабочие места, выпускалась конкурентоспособная продукция», — отметил Иван Белозерцев Губернатор Пензенской области

Представителям региональных предприятий вручили награды «За заслуги перед Пензенской областью». Звание «Почётный гражданин города Пензы» присвоили Светлане Пинишиной, которая в разные годы на разных ответственных постах трудилась на благо города.

«Я благодарна своему заводу, который дал мне путёвку в жизнь, благодарна администрации Железнодорожного района и города Пензы, Правительству области за работу и эту почётную награду», — подчеркнула Светлана Фёдоровна.

Свой вклад в развитие Пензы вносят все её жители: каждый — на своём рабочем месте! И День города — прекрасная возможность почувствовать народное единение, вспомнить о славных традициях своих предков и задуматься о будущем родной земли.

Глава города Пензы, Валерий Савельев, обратился к участникам праздника: «Этот праздник объединяет всех нас глубоким чувством любви к нашей великой Родине. Мы гордимся её героическим прошлым и несём ответственность за её настоящее».

«Гордость за свою страну и любовь к малой родине в эти праздники объединяют настоящих патриотов, каждого, кто верит в Россию и готов вложить все свои силы в её процветание», — добавил Глава Администрации города Пензы, Виктор Кувайцев.

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия», Вадим Супиков, отметил: «Сегодня праздник патриотизма, праздник людей труда! Сегодня здесь собрались люди, которые работают на благо региона и всей страны. Наши граждане всегда славились своим трудолюбием и патриотизмом. Желаю всем нам и дальше трудиться для процветания родного региона».

Продолжился праздник парадом выпускников Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения, а уже вечером здесь же, на площади, для жителей и гостей города выступили творческие коллективы Пензы.