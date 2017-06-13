С момента назначения на пост Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в родной Пензе стала бывать всё реже. Но в День города и в День России она нашла возможность, чтобы посетить малую родину и поздравить земляков сразу с двумя праздниками.

«Для каждого из нас Россия — это Родина, это место, где родились мы и наши дети, где жили наши родители и предки. Для меня это Пенза! Спасибо местной власти за то, что она делает для моего родного города,. Только вместе мы можем добиться больших результатов», — подчеркнула Анна Кузнецова.

В благодарность за то, что на благо города сделала сама Анна Кузнецова, ей вручили почётную награду — памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы», а также официальную символику Пензы — памятник Первопоселенцу и Герб.

«Учитывая вашу занятость и то, что вы теперь редко можете посещать родной город, мы дарим вам это напоминание о Пензе», — отметил Глава Администрации города Пензы, Виктор Кувайцев.

Решение о награждении Анны Кузнецовой памятным знаком было принято депутатами городской Думы в благодарность за её добросовестный труд на посту исполнительного директора благотворительного фонда «Покров», Ассоциации организаций по защите семьи и руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта.