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«За заслуги в развитии города Пензы»
Сегодня в Пензе
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С момента назначения на пост Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в родной Пензе стала бывать всё реже. Но в День города и в День России она нашла возможность, чтобы посетить малую родину и поздравить земляков сразу с двумя праздниками.
«Для каждого из нас Россия — это Родина, это место, где родились мы и наши дети, где жили наши родители и предки. Для меня это Пенза! Спасибо местной власти за то, что она делает для моего родного города,. Только вместе мы можем добиться больших результатов», — подчеркнула Анна Кузнецова.
В благодарность за то, что на благо города сделала сама Анна Кузнецова, ей вручили почётную награду — памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы», а также официальную символику Пензы — памятник Первопоселенцу и Герб.
«Учитывая вашу занятость и то, что вы теперь редко можете посещать родной город, мы дарим вам это напоминание о Пензе», — отметил Глава Администрации города Пензы, Виктор Кувайцев.
Решение о награждении Анны Кузнецовой памятным знаком было принято депутатами городской Думы в благодарность за её добросовестный труд на посту исполнительного директора благотворительного фонда «Покров», Ассоциации организаций по защите семьи и руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта.
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