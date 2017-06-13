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Государственные награды и благодарность Президента России
Сегодня в Пензе
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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич вручил государственные награды и благодарность Главы государства 21 жителю округа. В Нижний Новгород на торжественную церемонию из регионов округа приехали представители самых разных профессий – педагоги, врачи, руководители предприятий и организаций, а также многодетные родители. Орденами, медалями и почетными званиями награждены жители Республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской областей.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич вручил государственные награды и благодарность Главы государства 21 жителю округа. В Нижний Новгород на торжественную церемонию из регионов округа приехали представители самых разных профессий – педагоги, врачи, руководители предприятий и организаций, а также многодетные родители. Орденами, медалями и почетными званиями награждены жители Республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской областей.
Новость: Марина Колдаева 13 июня 2017
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