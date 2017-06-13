За заслуги перед Пензой

Заслугами и успехами горожан столица Сурского края в общем рейтинге российских городов и соседей по Поволжью далеко не на последнем месте. И в праздничную дату виновники торжества без внимания не остались. Медали, грамоты и памятные знаки нашли своих адресатов. Но, по словам главы региона Ивана Белозерцева, точки роста есть. И в первую очередь, это забота о тех, кому предстоит строить будущее Пензы.

«Мы должны создавать нормальные условия для жизни нашей молодежи, поддерживать молодежь в решении социальных проблем, помогать в приобретении жилья, чтобы рождались дети, и не один ребенок, а три, как минимум. Тогда у нас город будет жить, будет развиваться не за счет миграции из районов Пензенской области. А именно – сам город. И это очень важно», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Но и о пожилых забывать не должно - это кредо региональных властей! Заслужившим почет и уважение в Большом зале городской администрации отвели лучшие места.

«Я от души хотел бы сказать искренние слова благодарности нашим ветеранам, которые здесь присутствуют. Низкий вам поклон за преданность родному городу, за тот вклад, который вы сделали, и ту работу, которую вы сегодня ведете, несмотря на свой возраст», - отметил Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, Валерий Лидин.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.