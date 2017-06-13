«Золотой» фонд обороны России

Торжественный марш и построение курсантов на центральной городской площади украсили областной праздник в четь Дня России и Дня города. Выпускники Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрусталева получили свои первые воинские звания.

«Вы к этому стремились всю жизнь, получили образование в стенах одного из лучших военных институтов Министерства обороны РФ и сегодня влились в «золотой» фонд вооруженных сил России», – обратился к курсантам Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На протяжении всех лет обучения молодые люди шли к своей заветной цели – стать офицерами. Сегодня их мечта исполнилась, они продолжат службу, но уже в новом звании. От имени Министра обороны выпускников поздравил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления генерал-лейтенант Николай Паршин.

«Окончание учебного заведения – это памятный день для каждого из вас. Он навсегда останется в вашей памяти. Еще вчера вы были курсантами, а сегодня вы назначены на воинские должности и вам присвоены воинские звания лейтенант и прапорщик. Выражаю особую благодарность командирам и педагогам», – сказал Николай Паршин.

Белые воротнички и парадная форма – от курсантов в день выпуска не возможно было отвезти глаз. Успехам своих детей особенно радовались родители. Мужественные и готовые на всё ради своей родины, для них они по-прежнему навсегда останутся детьми.

«Казалось, только вчера мы привели своих детей в институт, таких юных, только закончивших школу. За пять лет они повзрослели и возмужали. Сегодня у них на плечах золотые погоны, и они искренне рады служить своему отечеству», – сказала мама выпускника Марина Бондарева.

Выпускникам вручили дипломы и нагрудные знаки. Затем по традиции на площади молодые люди закружились в выпускном вальсе. В честь их доблестного будущего прогремели залпы фейерверка.

Вслед за своими старшими товарищами героями праздника стали юные армейцы. Они произнесли торжественное обещание и получили значки из рук Губернатора.