Пензенский меридиан

На 45 меридиане нет более крупного города, чем Пенза, поэтому по праву он может считаться пензенским. По инициативе русского географического общества в Пензе появился совершенно новый арт-объект на пересечении улиц Кулакова и Пушкина.

Идея создания сквера принадлежит председателю областного отделения Русского географического общества Игорю Пантюшову, его мысль поддержала администрация города и вместе с этим создали сквер обозначающие координаты Пензы.

«Любой уважающий себя крупный региональный центр имеет нулевой километр, благодаря администрации города сделали 45 Меридиан с нулевыми координатами, которое обозначает географическое расположение Пензы»,-рассказал председатель областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Основными критериями выбора возрождения таких зон служит 3 параметра: первое-это желание жителей, второе-общая доступность к этому месту, а третье-это обязательная тематика.

«Выбрали такую тематику с помощью РГО, она будет говорить о расположении нашего города, это тоже известность и желание людей и одного института общества, и он у нас теперь есть, поэтому, я думаю, таким местам нужно радоваться»,-сказал глава администрации города Пензы, Виктор Кувайцев

Также Виктор Николаевич поблагодарил всех причастных к созданию сквера людей.

«Я бы хотел выразить благодарность всем, кто участвовал в разработке, кто реализовал эту идею, включая строителей ответственных наших должностных лиц и РГО, которое предложило нам эту инициативу. Нас в городе много больше полумиллиона у каждого есть свои желания, но всех нас связывает одна цель-сделать наш город лучше»,- поблагодарил Виктор Николаевич.

Поздравить пензенцев с открытием сквера «45 Меридиан» пришёл глава города Пензы Валерий Савельев. Он отметил, что только при совместных усилиях представителей Русского географического общества, администрации города Пензы, строителей, архитекторов состоялось открытие этого сквера.

«Хочу отметить, что именно 45 Меридиан является точкой отсчета московского времени, т.е. оно начинается с нашей любимой Пензы. Я поздравляю Вас с этим событием»,-отметил глава города Пензы, Валерий Савельев.

К словам поздравлений присоединился почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной Войны Владимир Михайлович Керханаджев.

«Пенза процветает и становиться всё лучше и лучше, поздравляю Вас с этим»,- поздравил Владимир Керханаджев.

Для жителей пришедших на открытие сквера, появление на этом месте новой достопримечательности стало неожиданным, но приятным фактом.

«Мне очень понравился, других слов просто не нахожу, чтобы выразить свою искреннюю благодарность, молодцы все без исключения»,-поблагодарила жительница города.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.