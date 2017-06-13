Уже второй год подряд на полигоне «Учебный» проводятся всеармейские игры «Мастер-оружейник». Масштабы состязаний по сравнению с играми 2016 года увеличились вдвое. В этот раз доказать свое превосходство в артиллерийском деле сюда приехали 15 команд-участниц из всех военных округов, Воздушно-десантных войск, Северного флота, Нацгвардии, Пензенского артиллерийского инженерного института. Впервые в армиграх заявлена команда Юнармии.

«Движение Юнармии набирает обороты и все больше людей вступает в эти ряды. Я считаю, что это наше будущее, которое необходимо воспитывать», - отметил Николай Паршин, Начальник ГРАУ Минобороны России.

Решение проводить на Пензенской земле всеармейские игры было принято Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Основанием к этому послужила хорошая материально-техническая база Пензенского артиллерийского инженерного института.

«Сегодня мы понимаем и видим, что Президент РФ Владимир Путин делает все, чтобы повышать военную мощь нашего государства: в Вооруженные силы России поступают новые образцы техники, уделяется большое внимание повышению уровня выучки личного состава, и подтверждение этому — проведение этого конкурса», - отметил Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

Победитель армейских игр получит право представить Вооруженные силы РФ на «Мастер-оружейнике» в Китайской Народной Республике, который будет проходить с 30 июля по 12 августа. Организаторы уверены, что победить команду из Поднебесной не составит большого труда.

«По опыту 2016 года Китайская Народная Республика чуть-чуть отставала при выполнении всех этапов конкурса»,- отметил Михаил Филатов, главный судья соревнований.

«Готовились мы очень долго, упорно, прошли 2 этапа окружных соревнований, заняли 1 место, тренировались каждый день и приехали к вам»,- рассказывает Станислав Акимов, командир отделения по ремонту артиллерийского вооружения (команда Центрального военного округа).

«Мастер-оружейник» проводится в 5 этапов. В первый день конкурсанты соревновались в экстремальной буксировке поврежденной гаубицы с технической позиции на ремонтную базу и ремонте артиллерийского орудия. По итогам первого этапа состязаний команда Пензенского артиллерийского инженерного института завершила свое выступление с преимуществом в несколько минут.