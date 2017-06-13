ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Организаторы этого проекта от суда и тюрьмы не зарекались. Напротив, постарались их живописать во всех подробностях. Первый опыт издания Пензенской юридической энциклопедии выходом красочного фолианта не закончится наверняка. Региональные правоведы решили подойти к вопросу с профессиональной дотошностью.

«Я оговорюсь сразу, что мы напечатали только половину тиража, чтобы люди, которые собрались здесь, смогли посмотреть и сделать замечания или дополнения. В остаток тиража мы бы внесли изменения», – отметил доктор юридических наук, профессор Глеб Синцов.

В исправленное и дополненное издание войдут не только воспоминания заслуженных правоохранителей. Но и официальные документы, анализ и систематизацию которых сейчас проводят историки.

«Количество информации, которое к нам пришло после появления рукописи, в разы превышает ту книгу, которая сейчас лежит перед вами. Поэтому пришлось принять такое решение. Оно для нас очень важно в дальнейшей работе. Потому что конечная цель нашей работы – это издание полноценной юридической энциклопедии, где будут биографии, история учреждений, наиболее яркие события. То-есть, все материалы, которые к нам поступают, они будут накапливаться. И, в конечном итоге, найдут отражение в юридической энциклопедии», – рассказал доктор исторических наук, профессор Геннадий Белорыбкин.

Новый универсальный справочник поступит во все библиотеки региона.