В самом сердце Пензы мастера из 64 регионов России и Республики Беларусь представили свои работы. Свои изделия они привезли в наш город в рамках III Международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель». Александр Осокин с раннего детства занимается резьбой по дереву, и считает, что каждый его вид имеет свой дух и характер.

«У меня здесь представлены традиции северной игрушки (Архангельск, Вологда), есть тут и игрушки выполненные в мордовских традициях и пензенских (солонка, например)», - рассказывает Александр Осокин, мастер резьбы по дереву (г. Саратов).

Кроме товаров ручной работы на ярмарке можно было приобрести иван-чай Северного сбора. Семья Калмыковых занимается его производством вот уже 5 лет.

«Он хорошо успокаивает, это замечательная вещь, чтобы привести душевное состояние в норму, чтобы не было тревог», - рассказывает Катерина Калмыкова, производитель иван-чая Северного сбора (Вологодская область).

Напомним, что фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» проходил в рамках Дня России и Дня города.