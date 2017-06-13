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 Среда, 14 июня 2017
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«Канитель – 2017»
Сегодня в Пензе
 
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В самом сердце Пензы мастера из 64 регионов России и Республики Беларусь представили свои работы. Свои изделия они привезли в наш город в рамках III Международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель». Александр Осокин с раннего детства занимается резьбой по дереву, и считает, что каждый его вид имеет свой дух и характер.

«У меня здесь представлены традиции северной игрушки (Архангельск, Вологда), есть тут и игрушки выполненные в мордовских традициях и пензенских (солонка, например)», - рассказывает Александр Осокин, мастер резьбы по дереву (г. Саратов).

Кроме товаров ручной работы на ярмарке можно было приобрести иван-чай Северного сбора. Семья Калмыковых занимается его производством вот уже 5 лет.

«Он хорошо успокаивает, это замечательная вещь, чтобы привести душевное состояние в норму, чтобы не было тревог», - рассказывает Катерина Калмыкова, производитель иван-чая Северного сбора (Вологодская область).

Напомним, что фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» проходил в рамках Дня России и Дня города.

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