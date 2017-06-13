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В состав Общественной палаты Пензенской области вошли авторитетные и достойные люди, – Иван Белозерцев
Сегодня в Пензе
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Губернатор принял участие в первом заседании совещательного органа пятого состава во вторник, 13 июня 2017 года. Членами региональной палаты избраны 33 человека – руководители общественных организаций, профсоюзов, представители сферы, здравоохранения, образования, бизнеса, религиозных конфессий. «Общественная палата - это важный институт гражданского общества. Мнение каждого из вас, ваши предложения и инициативы помогают найти пути решения острых проблем и вопросов, волнующих наших граждан», – отметил Иван Белозерцев. Губернатор привёл слова Президента России Владимира Путина о том, что «государство и гражданское общество – естественные союзники в достижении общих целей, главная из которых – благополучие наших людей». Глава региона добавил, что только совместными усилиями власти и общества возможно добиться улучшения качества жизни пензенцев. «Мы стремимся к тому, чтобы наш регион развивался, был успешным, чтобы в области улучшались условия проживания для наших граждан, нашей молодежи. Чтобы повышался уровень образования, здравоохранения, в социальной сфере чтобы мы не забывали тех людей, которые нуждаются в нашей помощи», – пояснил глава субъекта федерации. Иван Белозерцев выразил уверенность, что новый состав совещательного органа будет работать эффективно и справится с поставленными перед ним задачами. «В состав Общественной палаты Пензенской области вошли авторитетные и достойные люди, которые немало сделали в своей жизни», – подчеркнул он. В ходе первого заседания члены совещательного органа избрали председателя – по итогам голосования им снова стал глава областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед, а также его заместителей. Кроме того, был определен состав профильных комиссий и основные направления предстоящей работы. Общественная палата Пензенской области осуществляет свою деятельность на основании Закона Пензенской области от 2 декабря 2016 года №2981-ЗПО «Об Общественной палате Пензенской области». Основные задачи данного совещательного органа – привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной политики, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общественное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, проведение общественной экспертизы проектов законов, осуществление общественного контроля деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Срок полномочий региональной Общественной палаты составляет три года.
Губернатор принял участие в первом заседании совещательного органа пятого состава во вторник, 13 июня 2017 года.
Членами региональной палаты избраны 33 человека – руководители общественных организаций, профсоюзов, представители сферы, здравоохранения, образования, бизнеса, религиозных конфессий.
«Общественная палата - это важный институт гражданского общества. Мнение каждого из вас, ваши предложения и инициативы помогают найти пути решения острых проблем и вопросов, волнующих наших граждан», – отметил Иван Белозерцев.
Губернатор привёл слова Президента России Владимира Путина о том, что «государство и гражданское общество – естественные союзники в достижении общих целей, главная из которых – благополучие наших людей».
Глава региона добавил, что только совместными усилиями власти и общества возможно добиться улучшения качества жизни пензенцев.
«Мы стремимся к тому, чтобы наш регион развивался, был успешным, чтобы в области улучшались условия проживания для наших граждан, нашей молодежи. Чтобы повышался уровень образования, здравоохранения, в социальной сфере чтобы мы не забывали тех людей, которые нуждаются в нашей помощи», – пояснил глава субъекта федерации.
Иван Белозерцев выразил уверенность, что новый состав совещательного органа будет работать эффективно и справится с поставленными перед ним задачами.
«В состав Общественной палаты Пензенской области вошли авторитетные и достойные люди, которые немало сделали в своей жизни», – подчеркнул он.
В ходе первого заседания члены совещательного органа избрали председателя – по итогам голосования им снова стал глава областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед, а также его заместителей.
Кроме того, был определен состав профильных комиссий и основные направления предстоящей работы.
Общественная палата Пензенской области осуществляет свою деятельность на основании Закона Пензенской области от 2 декабря 2016 года №2981-ЗПО «Об Общественной палате Пензенской области».
Основные задачи данного совещательного органа – привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной политики, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общественное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, проведение общественной экспертизы проектов законов, осуществление общественного контроля деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Срок полномочий региональной Общественной палаты составляет три года.
Новость: Правительство Пензенской области 13 июня 2017
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