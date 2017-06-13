Губернатор принял участие в первом заседании совещательного органа пятого состава во вторник, 13 июня 2017 года.

Членами региональной палаты избраны 33 человека – руководители общественных организаций, профсоюзов, представители сферы, здравоохранения, образования, бизнеса, религиозных конфессий.

«Общественная палата - это важный институт гражданского общества. Мнение каждого из вас, ваши предложения и инициативы помогают найти пути решения острых проблем и вопросов, волнующих наших граждан», – отметил Иван Белозерцев.

Губернатор привёл слова Президента России Владимира Путина о том, что «государство и гражданское общество – естественные союзники в достижении общих целей, главная из которых – благополучие наших людей».

Глава региона добавил, что только совместными усилиями власти и общества возможно добиться улучшения качества жизни пензенцев.

«Мы стремимся к тому, чтобы наш регион развивался, был успешным, чтобы в области улучшались условия проживания для наших граждан, нашей молодежи. Чтобы повышался уровень образования, здравоохранения, в социальной сфере чтобы мы не забывали тех людей, которые нуждаются в нашей помощи», – пояснил глава субъекта федерации.

Иван Белозерцев выразил уверенность, что новый состав совещательного органа будет работать эффективно и справится с поставленными перед ним задачами.

«В состав Общественной палаты Пензенской области вошли авторитетные и достойные люди, которые немало сделали в своей жизни», – подчеркнул он.

В ходе первого заседания члены совещательного органа избрали председателя – по итогам голосования им снова стал глава областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед, а также его заместителей.

Кроме того, был определен состав профильных комиссий и основные направления предстоящей работы.

Общественная палата Пензенской области осуществляет свою деятельность на основании Закона Пензенской области от 2 декабря 2016 года №2981-ЗПО «Об Общественной палате Пензенской области».

Основные задачи данного совещательного органа – привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной политики, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общественное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, проведение общественной экспертизы проектов законов, осуществление общественного контроля деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Срок полномочий региональной Общественной палаты составляет три года.