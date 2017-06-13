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Пройдя школу «Гвардейца», многие из вас выберут профессию военного и будут служить во благо Родины,- Иван Белозерцев
Сегодня в Пензе
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Глава региона принял участие в открытии первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2» , во вторник, 13 июня 2017 года. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Министра обороны России Сергея Шойгу и ДОСААФ России. В Пензенской области - при поддержке губернатора Ивана Белозерцева.
Глава региона принял участие в открытии первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2» , во вторник, 13 июня 2017 года.
Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Министра обороны России Сергея Шойгу и ДОСААФ России. В Пензенской области - при поддержке губернатора Ивана Белозерцева.
Новость: Правительство Пензенской области 13 июня 2017
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