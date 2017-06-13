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Пройдя школу «Гвардейца», многие из вас выберут профессию военного и будут служить во благо Родины,- Иван Белозерцев
Сегодня в Пензе
 

Глава региона принял участие в открытии первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2» , во вторник, 13 июня 2017 года.
Лагерь «Гвардеец» – уникальный проект Приволжского федерального округа, целью которого является всестороннее патриотическое воспитание, развитие личности юных «гвардейцев», укрепление их здоровья, в том числе, посредством занятий военно-прикладными видами спорта.

Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Министра обороны России Сергея Шойгу и ДОСААФ России. В Пензенской области - при поддержке губернатора Ивана Белозерцева.
В этом году лагерь «Гвардеец» стал юнармейским. В составе первой смены - представители регионов Приволжского федерального округа, а также городов Севастополя и Луганска. 
Среди участников лагеря – подростки, активно занимающиеся в военно-патриотических организациях, воспитанники кадетских корпусов, ребята из многодетных семей, дети военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, а также подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
На открытие первой смены лагеря «Гвардеец-2» в Пензу прибыл помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин. По его словам, за пять лет на территории округа более 3-х тысяч молодых людей стали участниками проекта. В настоящее время, кроме как в Пензе, 9 команд сформировано в Нижегородской области, где также организовано обучение подрастающего поколения по военно-патриотическим программам.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся на плацу филиала Военной академии МТО юным «гвардейцам», обратил внимание на то, что воспитанникам лагеря «Гвардеец-2» выпала честь проходить обучение на базе одного из лучших военных вузов Приволжского федерального округа.
«В Пензенском артиллерийском инженерном институте созданы хорошие условия для обучения курсантов. Вы будете заниматься строевой, физической подготовкой, получите основы знаний военного дела и истории Вооружённых Сил России. У вас будет возможность посетить культурные достопримечательности Пензенского края», - уточнил глава областной исполнительной власти.
«Вы знаете, что сегодня Президент Российской Федерации самое пристальное внимание уделяет повышению обороноспособности нашего государства, воспитанию нашей молодёжи. Патриотами не рождаются, ими становятся. Надеюсь, что пройдя школу «Гвардейца», многие из вас выберут профессию военного и будут служить во благо Родины нашей – России», - подчеркнул он.
Первая смена будет работать в период с 13 по 29 июня, вторая смена – с 3 по 19 июля. Всего за две смены лагеря ПФО «Гвардеец» пройдёт подготовку более 700 детей старшего школьного возраста.

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