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 Среда, 14 июня 2017
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Пензенские студенты и преподаватели смогут пройти стажировку в компании D-Link
Сегодня в Пензе
 

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев провел переговоры с генеральным директором D-Link Russia Владимиром Липпингом в Рязани, на базе сервисного центра компании, являющейся ведущим мировым производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества компании и региона, в том числе организацию стажировок студентов и преподавателей пензенского IT-колледжа на базе сервисного и обучающего центра D-Link Russia. 

Владимир Липпинг принял приглашение Андрея Кулинцева посетить Пензенскую область. Кроме того, достигнута договоренность о вхождении генерального директора компании D-Link Russia в оргкомитет 10 юбилейного форума  Secon.
Компания D-Link была основана на Тайване в 1986 г. и является ведущим мировым производителем сетевого оборудования корпоративного уровня и профессионального телекоммуникационного оборудования на основе технологий Metro Ethernet, PON, xDSL, Wi-Fi. Также D-Link занимает лидирующие позиции в производстве сетевого оборудования потребительского класса и устройств для «умного дома». В настоящее время, помимо более чем 40 региональных подразделений в Российской Федерации, компания представлена офисами и центрами разработки в Беларуси, Казахстане, Армении, Украине, Молдове, Литве, Латвии и Эстонии. Компания много лет активно сотрудничает с государственными организациями и ведущими российскими компаниями. С применением оборудования D-Link были успешно реализованы крупные федеральные проекты, в том числе выборы Президента РФ и Олимпийские игры в Сочи. Оборудование компании успешно используют ведущие федеральные операторы связи, такие как «Ростелеком», «ТрансТелеКом», операторы «большой тройки» и подавляющее большинство региональных провайдеров. В настоящий момент более 15 млн. россиян получают доступ в Интернет с помощью оборудования D-Link. Компания разработала и развивает собственную программу обучения, направленную на сотрудничество с учебными заведениями высшего и среднего образования. 

Новость: Правительство Пензенской области 13 июня 2017
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