Народная дружина на страже правопорядка

12 июня 2017 г. при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Пензы, представители народной дружины Железнодорожного района оказали активное содействие органам полиции в охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. Организовано дежурство добровольной народной дружины на Юбилейной площади города Пензы в вечернее время. В результате слаженных, совместных действий сотрудников поолиции и представителей народной дружины правонарушений во время проведения культурно-массовых мероприятий не допущено.

Новость: Администрация города Пензы 13 июня 2017