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Народная дружина на страже правопорядка
Сегодня в Пензе
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12 июня 2017 г. при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Пензы, представители народной дружины Железнодорожного района оказали активное содействие органам полиции в охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. Организовано дежурство добровольной народной дружины на Юбилейной площади города Пензы в вечернее время. В результате слаженных, совместных действий сотрудников поолиции и представителей народной дружины правонарушений во время проведения культурно-массовых мероприятий не допущено.
12 июня 2017 г. при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Пензы, представители народной дружины Железнодорожного района оказали активное содействие органам полиции в охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан.
Организовано дежурство добровольной народной дружины на Юбилейной площади города Пензы в вечернее время.
В результате слаженных, совместных действий сотрудников поолиции и представителей народной дружины правонарушений во время проведения культурно-массовых мероприятий не допущено.
Новость: Администрация города Пензы 13 июня 2017
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