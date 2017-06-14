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 Четверг, 15 июня 2017
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В Бековском районе Пензенской области выявлен факт неиспользования части земельного участка
Сегодня в Пензе
 

Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Перепелкина Ю.Н., осуществляющего деятельность на территории Сосновского сельсовета Бековского района, выявлено нарушение земельного законодательства РФ.

При осмотре установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем главе КФХ на праве субаренды, из общей площади 342,4 га не используется 15 га пашни. Вследствие непроведения обязательных мероприятий по обработке почвы (вспашка, культивация и посев сельскохозяйственных культур) произошло зарастание участка сорной травянистой растительностью.

По результатам проверки в отношении главы КФХ составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 25000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения.

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