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В Пензенском зоопарке прошла игровая программа, посвященная новосёлу зоопарка – молодому бизону.
Сегодня в Пензе
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В Пензенском городском зверинце – пополнение. В начале месяца сотрудники зоопарка объявили конкурс на имя для нового питомца – молодого бизона. Набольшее количество голосов было отдано за вариант Татанка, что в переводе с языка индейцев означает «самец бизона», «бык». Победителем была признана Лазарева Анна, приславшая первой этот вариант клички. Вместе с ведущей «Пестрой Совой» дети с родителями прошли до нового вольера бизона, где торжественно перерезали красную ленточку. Ведущая рассказала о нашем новом обитателе, о том, где живут и чем питаются бизоны в дикой природе, привела интересные факты из их жизни. Затем гостям была предложена тематическая экскурсия - «Животные Пензенской области в коллекции зоопарка».
В Пензенском городском зверинце – пополнение. В начале месяца сотрудники зоопарка объявили конкурс на имя для нового питомца – молодого бизона.
Набольшее количество голосов было отдано за вариант Татанка, что в переводе с языка индейцев означает «самец бизона», «бык». Победителем была признана Лазарева Анна, приславшая первой этот вариант клички. Вместе с ведущей «Пестрой Совой» дети с родителями прошли до нового вольера бизона, где торжественно перерезали красную ленточку. Ведущая рассказала о нашем новом обитателе, о том, где живут и чем питаются бизоны в дикой природе, привела интересные факты из их жизни.
Затем гостям была предложена тематическая экскурсия - «Животные Пензенской области в коллекции зоопарка».
Новость: Валера Марков 14 июня 2017
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