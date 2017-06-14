В Пензенском городском зверинце – пополнение. В начале месяца сотрудники зоопарка объявили конкурс на имя для нового питомца – молодого бизона.

Набольшее количество голосов было отдано за вариант Татанка, что в переводе с языка индейцев означает «самец бизона», «бык». Победителем была признана Лазарева Анна, приславшая первой этот вариант клички. Вместе с ведущей «Пестрой Совой» дети с родителями прошли до нового вольера бизона, где торжественно перерезали красную ленточку. Ведущая рассказала о нашем новом обитателе, о том, где живут и чем питаются бизоны в дикой природе, привела интересные факты из их жизни.

Затем гостям была предложена тематическая экскурсия - «Животные Пензенской области в коллекции зоопарка».