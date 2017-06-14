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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 15 июня 2017
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В Саратовской области выявлен возбудитель нодулярного дерматита
Сегодня в Пензе
 

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что 06.06.2017 года в лабораторию ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» поступила 1 проба стабилизированной крови от коровы в возрасте 3 лет, принадлежащей гр. Абдулину И.Р., проживающему по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, с.Алтата, ул.Алтатинская, 39, для исследований на нодулярный дерматит.

В результате лабораторных исследований 06.06.2017 года в доставленной пробе методом ПЦР обнаружен генетический материал возбудителя нодулярного дерматита.

Приказом Управления ветеринарии Правительства Саратовской области установлены ограничительные мероприятия (карантин). В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага инфекции.

Управление Россельхознадзора рекомендует всем гражданам, руководителям предприятий, организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере содержания и выращивания животных, соблюдать требования ветеринарного законодательства.

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