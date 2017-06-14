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В Саратовской области выявлен возбудитель нодулярного дерматита
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что 06.06.2017 года в лабораторию ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» поступила 1 проба стабилизированной крови от коровы в возрасте 3 лет, принадлежащей гр. Абдулину И.Р., проживающему по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, с.Алтата, ул.Алтатинская, 39, для исследований на нодулярный дерматит. В результате лабораторных исследований 06.06.2017 года в доставленной пробе методом ПЦР обнаружен генетический материал возбудителя нодулярного дерматита. Приказом Управления ветеринарии Правительства Саратовской области установлены ограничительные мероприятия (карантин). В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага инфекции. Управление Россельхознадзора рекомендует всем гражданам, руководителям предприятий, организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере содержания и выращивания животных, соблюдать требования ветеринарного законодательства.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что 06.06.2017 года в лабораторию ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» поступила 1 проба стабилизированной крови от коровы в возрасте 3 лет, принадлежащей гр. Абдулину И.Р., проживающему по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, с.Алтата, ул.Алтатинская, 39, для исследований на нодулярный дерматит.
В результате лабораторных исследований 06.06.2017 года в доставленной пробе методом ПЦР обнаружен генетический материал возбудителя нодулярного дерматита.
Приказом Управления ветеринарии Правительства Саратовской области установлены ограничительные мероприятия (карантин). В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага инфекции.
Управление Россельхознадзора рекомендует всем гражданам, руководителям предприятий, организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере содержания и выращивания животных, соблюдать требования ветеринарного законодательства.
Новость: Марина Колдаева 14 июня 2017
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