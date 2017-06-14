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В Железнодорожном районе проверили места отдыха горожан
Сегодня в Пензе
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С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах, на территории Железнодорожного района прошли рейды по местам отдыха граждан у водоемов. В них приняли участие представители муниципального образования, сотрудники «Управления по делам ГОЧС г. Пензы» и УМВД России по г. Пензе. В результате рейдов были проверены наиболее посещаемые горожанами места отдыха в микрорайонах «Барковка», «КПД», «Пенза-3», «ГПЗ-24» и поселке «Ахуны». С отдыхающими проводились разъяснительные беседы об опасности купания в запрещенных для этих целей местах, вручались памятки о правилах поведения у воды. Особое внимание при проверке уделялось пребыванию несовершеннолетних лиц у водоемов без сопровождения взрослых.
С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах, на территории Железнодорожного района прошли рейды по местам отдыха граждан у водоемов.
В них приняли участие представители муниципального образования, сотрудники «Управления по делам ГОЧС г. Пензы» и УМВД России по г. Пензе.
В результате рейдов были проверены наиболее посещаемые горожанами места отдыха в микрорайонах «Барковка», «КПД», «Пенза-3», «ГПЗ-24» и поселке «Ахуны».
С отдыхающими проводились разъяснительные беседы об опасности купания в запрещенных для этих целей местах, вручались памятки о правилах поведения у воды.
Особое внимание при проверке уделялось пребыванию несовершеннолетних лиц у водоемов без сопровождения взрослых.
Новость: Валера Марков 14 июня 2017
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