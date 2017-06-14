В Железнодорожном районе проверили места отдыха горожан

С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах, на территории Железнодорожного района прошли рейды по местам отдыха граждан у водоемов.

В них приняли участие представители муниципального образования, сотрудники «Управления по делам ГОЧС г. Пензы» и УМВД России по г. Пензе.

В результате рейдов были проверены наиболее посещаемые горожанами места отдыха в микрорайонах «Барковка», «КПД», «Пенза-3», «ГПЗ-24» и поселке «Ахуны».

С отдыхающими проводились разъяснительные беседы об опасности купания в запрещенных для этих целей местах, вручались памятки о правилах поведения у воды.

Особое внимание при проверке уделялось пребыванию несовершеннолетних лиц у водоемов без сопровождения взрослых.