Нарушения на ярмарке выходного дня в селе Вадинске Пензенской области

В целях недопущения незаконного оборота продукции животноводства и живых животных государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в селе Вадинске.

В ходе рейда выявлен факт реализации гражданином Дерябиным А.А. кур в количестве 35 голов без ветеринарных сопроводительных документов, позволяющих их идентифицировать, подтверждающих их происхождение, клиническое здоровье, а также эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывезены.

По факту выявленного нарушения в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, наложен штраф в размере 500 рублей. Птица снята с реализации. С нарушителем проведена беседа о правилах осуществления реализации животных и птицы в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства РФ.