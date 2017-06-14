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Нарушения на ярмарке выходного дня в селе Вадинске Пензенской области
Сегодня в Пензе
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В целях недопущения незаконного оборота продукции животноводства и живых животных государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в селе Вадинске. В ходе рейда выявлен факт реализации гражданином Дерябиным А.А. кур в количестве 35 голов без ветеринарных сопроводительных документов, позволяющих их идентифицировать, подтверждающих их происхождение, клиническое здоровье, а также эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывезены. По факту выявленного нарушения в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, наложен штраф в размере 500 рублей. Птица снята с реализации. С нарушителем проведена беседа о правилах осуществления реализации животных и птицы в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства РФ.
В целях недопущения незаконного оборота продукции животноводства и живых животных государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в селе Вадинске.
В ходе рейда выявлен факт реализации гражданином Дерябиным А.А. кур в количестве 35 голов без ветеринарных сопроводительных документов, позволяющих их идентифицировать, подтверждающих их происхождение, клиническое здоровье, а также эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывезены.
По факту выявленного нарушения в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, наложен штраф в размере 500 рублей. Птица снята с реализации. С нарушителем проведена беседа о правилах осуществления реализации животных и птицы в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства РФ.
Новость: Марина Колдаева 14 июня 2017
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