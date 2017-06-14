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Дефиле школьной формы
Сегодня в Пензе
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Представители компании пензенского кластера "ЛЕГПРОМ" на сцене Фонтанной площади провели дефиле-шоу школьной формы и детской верхней одежды. Воспитанники детской модельной школы представили красочную шоу-программу, продемонстрировав привлекательность и актуальность моделей одежды пензенского производства. Компании представили коллекции школьной формы сезона 2017 года и современные модели верхней одежды для мальчиков и девочек - пальто, куртки, пуховики, брюки . Данная акция является продолжением целенаправленной работы Центра кластерного развития региона и Администрации города Пензы по продвижению пензенских производителей сферы легкой промышленности.
Представители компании пензенского кластера "ЛЕГПРОМ" на сцене Фонтанной площади провели дефиле-шоу школьной формы и детской верхней одежды.
Воспитанники детской модельной школы представили красочную шоу-программу, продемонстрировав привлекательность и актуальность моделей одежды пензенского производства.
Компании представили коллекции школьной формы сезона 2017 года и современные модели верхней одежды для мальчиков и девочек - пальто, куртки, пуховики, брюки .
Данная акция является продолжением целенаправленной работы Центра кластерного развития региона и Администрации города Пензы по продвижению пензенских производителей сферы легкой промышленности.
Новость: Валера Марков 14 июня 2017
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