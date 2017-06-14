Владимир Подобед возглавил Общественную палату

Общественная палата Пензенской области продолжит свою работу под председательством Владимира Подобеда. Кандидатуру Главы региональной торгово-промышленной палаты единогласно утвердили действующие члены совещательного органа в ходе заседания в областном правительстве.

«Все присутствующие сегодня – достойные люди, которые немало сделали для региона, у вас есть авторитет в своих коллективах, в общественных организациях, которые вы возглавляете. Я очень надеюсь на то, что Общественная палата будет работать эффективно», – отметил Губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона поздравил Владимира Подобеда с избрание на ответственную должность. При этом подчеркнув, что Общественная палата – это важный институт гражданского общества, и мнение каждого ее члена поможет найти пути решения самых острых проблем, волнующих жителей региона.

«Хочу сказать, что предложение, поступившее три года назад, войти в состав палаты, а затем возглавить ее, несмотря на большой опыт работы, было воспринято мной с опаской. Я не хотел подвести доверие. Общими усилиями вы всегда старались решать те, которые возникали у граждан», – сказал Владимир Подобед.

Владимиру Николаевичу вручили удостоверение председателя Общественной палаты. Кроме того, был определен состав профильных комиссий и основные направления предстоящей работы.