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Специалисты отделения социальной помощи провели рейд
Сегодня в Пензе
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Специалисты отделения социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского и Первомайского района города Пензы провели межведомственный рейд. Целью рейда являлась проверка организации досуга несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических веществ; профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в праздничные дни, контроль за исполнением родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. В ходе рейда были посещено 18 семей.
Специалисты отделения социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского и Первомайского района города Пензы провели межведомственный рейд.
Целью рейда являлась проверка организации досуга несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических веществ; профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в праздничные дни, контроль за исполнением родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. В ходе рейда были посещено 18 семей.
Новость: Валера Марков 14 июня 2017
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