Специалисты отделения социальной помощи провели рейд

Специалисты отделения социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского и Первомайского района города Пензы провели межведомственный рейд. Целью рейда являлась проверка организации досуга несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических веществ; профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в праздничные дни, контроль за исполнением родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. В ходе рейда были посещено 18 семей.

Были проведены профилактические беседы с родителями и детьми о ведении здорового образа жизни, о безопасном поведении детей на улицах города, соблюдении пожарной безопасности дома.

Новость: Валера Марков 14 июня 2017