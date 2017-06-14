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 Четверг, 15 июня 2017
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Специалисты отделения социальной помощи провели рейд
Сегодня в Пензе
 

Специалисты отделения социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского и Первомайского района города Пензы  провели межведомственный рейд.

Целью рейда являлась проверка организации досуга несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических веществ; профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в праздничные дни, контроль за исполнением родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. В ходе рейда были посещено 18 семей. 
Были проведены профилактические беседы с родителями и детьми о ведении здорового образа жизни, о безопасном поведении детей на улицах города, соблюдении пожарной безопасности дома. 

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