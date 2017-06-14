Ректору Пензенского госуниверситета, Александру Гулякову, присвоено звание «Почётный гражданин Пензенской области». Соответствующее постановление единогласно принято в ходе 45-ой сессии Законодательного Собрания, Председателем которого Александр Дмитриевич был с 2007 по 2012 годы.

Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, отметил: «Награды бывают разные — и областного уровня, и федерального... Все они важны, потому что заслужены трудом. Но мне представляется, что одна из самых высоких наград — это признание граждан, жителей области, это благодарность за многолетний труд».

Тридцать лет жизни Александр Гуляков посвятил службе в органах внутренних дел, пройдя путь от рядового милиционера до начальника областного УВД, сегодня — возглавляет ведущий вуз региона.

«На всех должностях и постах, которые я занимал, я старался работать честно, добросовестно, в интересах граждан. И эта награда обязывает меня к ещё более активному труду. Я постараюсь оправдать ваше доверие», — подчеркнул Александр Гуляков.

Под руководством и при участии Александра Гулякова депутатами Законодательного Собрания четвертого и пятого созывов принято около 600 законов, которые способствовали становлению региональной правовой базы и социально-экономическому развитию Пензенской области.